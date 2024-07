Nach EM-Niederlage: Toni Kroos bedankt sich bei seinen Fans

Das verlorene EM-Spiel am Freitag war für ganz Deutschland emotional. Besonders für Toni Kroos (34) war es ein aufwühlender Abend, denn das Spiel gegen Spanien ist sein letztes für die DFB-Elf gewesen. Trotz der Niederlage zeigt sich der Spieler dankbar. Auf Instagram teilt er nun eine bescheidene und gefühlvolle Nachricht mit seinen Fans. Er beschreibt, wie hin- und hergerissen er war, für das DFB-Team zu spielen und wie froh er ist, es trotzdem gemacht zu haben. "Ein besonderer Dank an euch da draußen, die diese Heim-EM zu einer besonderen gemacht haben. Wir haben euch gesehen, erlebt und gespürt! Auf persönlicher Ebene möchte ich mich für eine wirklich ganz spezielle Wärme und Zuneigung über die letzten Wochen hinweg bedanken. Das war sehr besonders", meint er weiter.

Er schwärmt außerdem von seinen Teamkollegen. "Ich habe in der Mannschaft immer mehr gesehen, als sie in den letzten Jahren gezeigt hat. Dass es aber in so kurzer Zeit möglich ist, eine wirklich realistische Chance auf den Titel zu haben und mit den Besten wieder auf Augenhöhe zu sein, habe ich nicht erwartet", erklärt er stolz weiter. In seinem Text ruft er zudem dazu auf, das Vertrauen in das DFB-Team nicht zu verlieren. "Der Weg dieser Mannschaft geht weiter. Und es hilft brutal, wenn ihr auch in schlechten Phasen zu ihr steht! Denn eins kann ich euch versichern: Das ist eine Gruppe von tollen Menschen, die alles dafür geben, erfolgreich zu sein", versichert er.

Wie wird es für den einstigen Weltmeister weitergehen? Toni hat große Pläne, denn mit dem Kicken will er gar nicht komplett aufhören. Statt selbst zu spielen, will er lieber in die Trainerrolle schlüpfen. "Ich werde eine Akademie in Madrid aufmachen, wo ich mich um Jugendspieler kümmere. Also, es wird in meinem Leben in Zukunft viel um Kinder gehen", erzählte er in einer DFB-Pressekonferenz vor wenigen Tagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballer

Anzeige Anzeige

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit seiner Familie im Phantasialand

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr daran, dass das DFB-Team auch ohne Toni erfolgreich sein kann? Ja, klar doch! Die schaffen das schon. Nein, er war zu wichtig für die Mannschaft. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de