"Viel mit Kindern": Das macht Toni Kroos nach Karriere-Ende!

Für Toni Kroos (34) ist bald Schluss mit dem Fußball – zumindest was das Kicken auf dem Platz betrifft. Nun stellt sich vielen Fans wohl eine Frage: Was wird der ehemalige Fußball-Weltmeister nach seinem Karriere-Aus machen? Während einer DFB-Pressekonferenz liefert der Nationalspieler eine Antwort. "Ich werde mich um meine Kinder kümmern. Das wird eine meiner Aufgaben sein!", erklärt der Fußballprofi und fügt hinzu: "Und ich werde eine Akademie in Madrid aufmachen, wo ich mich um Jugendspieler kümmere. Also, es wird in meinem Leben in Zukunft viel um Kinder gehen."

Die traurige Nachricht über das Ende seiner Karriere verkündete Toni bereits im Mai dieses Jahres. In seinem "Einfach mal Luppen"-Podcast bestätigte der 34-Jährige schweren Herzens: "Ich habe sehr, sehr lang darüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, und die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte mit Real, auch gleichzeitig meine letzte Saison mit Real ist. Und wer eins plus eins zusammenzählen kann, der weiß, dass meine letzte Saison auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss mit Real, Schluss mit Fußball." Die Fußball-EM-Matches werden somit die letzten des Mittelfeldspielers sein.

Während dieser emotionalen Zeit bekommt Toni nicht nur Unterstützung seiner Fans, sondern auch von seinen Liebsten. Kurz vor dem Achtelfinale besuchten seine Ehefrau Jessica und die drei Kinder Leon, Amelie und Fin den Familienvater in Deutschland. In seinem Podcast plauderte der Beau bereits aus, dass sie einige Unternehmungen während der gemeinsamen Zeit machten: Es ging beispielsweise auf eine Fahrradtour, in den Pool oder auf einen kleinen Shopping-Trip.

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit seiner Familie im Phantasialand

Getty Images Toni Kroos mit seiner Familie, Fußballprofi

