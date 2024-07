Neuer Look: Mark Wahlberg präsentiert seinen kahlen Kopf!

Mark Wahlberg (53) ist neben seinem Schauspieltalent insbesondere für seine Wandelbarkeit bekannt. So sah man ihn bereits in stark übergewichtigen Rollen sowie in extrem durchtrainierten Filmcharakteren seine Optik verändern. Für den Dreh seines neuen Films "Flight Risk" stellte er nun wieder einmal unter Beweis, wie radikal er seinen Look für eine spannende Rolle anpassen kann. So postet der 53-Jährige auf seinem offiziellen Instagram-Account ein bisher noch nie gesehenes Foto vom Set des Action-Thrillers. Und seine Fans müssen in dem Fall zweimal hinsehen: Denn anstatt seiner braunen Haarpracht gewährt der Schnappschuss freien Blick auf seine frisch rasierte Halbglatze!

Die Aufnahme zeigt den Hollywoodstar oberkörperfrei und merklich amüsiert über seine sonderbare Erscheinung. In der Bildunterschrift beschreibt er die Situation mit folgenden Worten: "Keine Glatzenhaube für mich! Wir gehen All-In beim Dreh von "Flight Risk". Die Kommentare seiner Fans unterhalb des Beitrags betonen den Respekt und die Begeisterung für den Mut des US-Amerikaners. So loben viele seiner Anhänger die Hingabe des ehemaligen Models und schreiben: "Dein Einsatz zeigt sich in jedem deiner Filme!" Neben der riesigen Unterstützung können viele der Follower nicht an sich halten und ihre Gefühle gegenüber der gewöhnungsbedürftigen Frisur lediglich mithilfe etlicher lachender Emojis ausdrücken. Seiner Ehefrau Rhea Durham (46) war hinsichtlich der vorgenommenen Typveränderung allerdings so gar nicht nach Lachen zumute, wie Mark gegenüber People verriet.

In seinem neuen Filmprojekt spielt Mark an der Seite von Downton Abbey-Star Michelle Dockery (42) einen Piloten, der eine Bundesagentin und einen gefangenen Flüchtigen in einem kleinen Flugzeug durch Alaska fliegt. Doch natürlich werden die Zuschauer im Laufe der Handlung die eine oder andere Überraschung erwarten, wie man es von Regisseur Mel Gibson (68) gewohnt ist. Veröffentlicht wird "Flight Risk" am 18. Oktober dieses Jahres.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg im November 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Rhea Durham und Mark Wahlberg bei der Premiere von "Ted 2"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mark sich für seine Rolle eine Halbglatze rasierte? Ich finde es cool! Er verdient Respekt. Aus meiner Sicht ist es etwas unnötig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de