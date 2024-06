Abrasierte Haare: Mark Wahlbergs Frau Rhea war fassungslos!

Mark Wahlberg (53) musste drastische Maßnahmen für seine neue Filmrolle ergreifen. Ende des Jahres wird der Schauspieler im Film "Flight Risk" wieder über die Leinwände der Kinos flimmern. Für seine Rolle als Serienkiller benötigte Mark dringend eine passende Frisur: eine Halbglatze mit Haarkranz. In einem Interview mit People berichtete die "Ted"-Bekanntheit von dem Moment, als seine Frau Rhea Durham (45) das erste Mal seine neue Haarpracht sah: "Das Beste daran war das unbezahlbare Gesicht meiner Frau, als ich die Mütze abnahm, nachdem ich mir die Haare für die Arbeit abrasiert hatte", erzählte er.

Hätten Marks Maskenbildner nicht einfach nachhelfen können, ohne seine Haare abrasieren zu müssen? Offenbar nicht, wie der 53-Jährige erklärte: "Es gab keine Glatzenkappe. Ich habe die Mitte rasiert und das Hufeisen an den Seiten gelassen." Für seine Rolle als psychotischer Mafia-Killer war es nötig, die Halbglatze täglich raspelkurz zu rasieren. Mark wusste sich allerdings gut zu helfen: Er trug für die Zeit der Dreharbeiten einfach immer eine Kappe! Auch wenn Ehefrau Rhea von der neuen Frisur ihres Mannes nicht überzeugt war, so hat der Schauspieler trotzdem ein paar kleine Fans gehabt, die sich für seine neuen Haare begeistern konnten: "Meine Kinder - vor allem meine Jungs - lieben den Haarschnitt", berichtete er.

Mark musste schon so einige schmerzhafte Verletzungen an Filmsets durchstehen. Auch wenn ihm seine Frisur keine physischen Schmerzen bereitet hat, so musste er mit den Blicken der anderen zurechtkommen. Bei den Dreharbeiten zum Film "Arthur der Große" sah das Ganze allerdings etwas anders aus. Gegenüber ET erzählte der vierfache Vater: "Leider habe ich mir am ersten Tag einen Meniskusriss zugezogen." Die Ärzte rieten ihm daraufhin, die Dreharbeiten abzubrechen. Das kam für Mark allerdings nicht in die Tüte – im April lief der Film bereits in den Kinos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Rheas Reaktion verstehen? Absolut! Das sieht echt schlimm aus. Nee, ich finde es gar nicht so dramatisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de