Vor David: Mit diesem Mann war Victoria Beckham verlobt!

Victoria (50) und David Beckham (49) sind seit 25 Jahren verheiratet und gelten als absolutes Traumpaar. Doch vor ihrer Beziehung mit dem ehemaligen Fußballer war das Spice Girl bereits mit einem anderen Mann zusammen – und sogar verlobt! Nur drei Jahre bevor David sie ehelichte, war Victoria mit Mark Wood, einem Elektriker aus der Firma ihres Vaters Anthony Adams, verlobt. Kennengelernt hatten sie sich, als die Designerin 14 Jahre alt war. Beide gingen auf dieselbe Schule. Als Victoria 20 Jahre alt war, hielt Mark um ihre Hand an – kurz zuvor hatte sie für die Spice Girls vorgesungen. Auch ohne Eheschließung nannte sie sich damals Victoria Adams Wood.

Doch 1996 war plötzlich alles aus und vorbei. "Aus irgendeinem Grund haben wir uns verlobt. Er war ein Alarmtechniker. Wenn er nur in dem Schrank geblieben wäre, in dem ich ihn im Haus meiner Mutter kennengelernt habe", erklärte die heute 50-Jährige damals im Gespräch mit "Big Breakfast"-Moderatorin Denise Van Outen und fügte hinzu: "Er war nicht der Richtige für mich, ich hatte keinen Spaß, also musste Schluss sein." Den Verlobungsring habe sie Mark nie zurückgegeben. Ein Jahr nach der Trennung lernte sie David kennen, mit dem sie heute noch glücklich ist.

Im Gegensatz zu Victoria soll Mark sehr unter dem Liebes-Aus gelitten haben, wie Daily Mail berichtet. In seinem Rachefeldzug packte er 2004 in der Doku "Victoria Beckham's Secret" über ihre gemachten Brüste aus. Jahre später ließ sie sich die Silikonimplantate tatsächlich wieder entfernen. Was Victorias Ex-Verlobter Mark heute macht, ist nicht bekannt.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 1999

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Sängerin und Fußballspieler

