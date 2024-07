25 Jahre Ehe: Victoria Beckham und ihr David feiern Jubiläum

Das muss man feiern: Vor genau 25 Jahren haben sich Victoria Beckham (50) und David Beckham (49) das Jawort gegeben. Um diesen Anlass gebührend zu ehren, haben sich die Beckhams etwas ganz Besonderes überlegt: Auf ihren Instagram-Accounts teilen die beiden Stars ein aktuelles Foto von sich in ihren alten Hochzeitsklamotten aus den 90ern! Ob es die Originale sind, lässt sich nicht sagen. David trägt einen lilafarbenen Anzug mit Hemd und Schuhen in derselben Farbe. Sogar die Ansteckblume an seinem Revers ist in Ton gehalten. Victoria trägt ein asymmetrisches Kleid, ebenfalls in Lila, dessen Träger über und über mit Blumen besteckt ist. Die Innenseite der Robe und einige Blumen an ihrem Top haben eine tiefrote Farbe. Die beiden sitzen auf königlichen Thronen und halten Händchen. David lacht seine Frau liebevoll an, während sie für die Kamera posiert.

David kommentiert selbst unter dem Post und witzelt: "Schaut, was wir gefunden haben." Die Fans des Paares fahren total darauf ab und fluten die Kommentare mit Komplimenten. "Oh mein Gott, das ist unglaublich!", "25 Jahre ist echt krass! Und ihr seht beide noch immer megatoll aus!" und "Ihr beide seid wie ein teurer Wein! Ihr werdet besser, je älter ihr werdet!" sind nur einige Meinungen der Supporter. Viele User scherzen aber auch über die royale Ästhetik des Bildes. "Ich werde meinen Kindern erzählen, dass ihr der König und die Königin von England seid!" und "Wir brauchen nur noch eine Krone. Ihr seid meine Royals", schreiben sie.

Bei ihrer Hochzeit im Jahr 1999 war auch ihr ältester Sohn Brooklyn anwesend, der in der Neuauflage des alten Fotos allerdings fehlt. Seitdem haben die Beckhams allerdings noch an Nachwuchs zugelegt. Romeo (21), Cruz (19) und Harper Seven (12) machen das Glück des Paares komplett. Im Internet zeigen der ehemalige Fußballprofi und seine Frau sich selbst nach über zwanzig Jahren noch total verliebt ineinander.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 1999

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Victoria und David das alte Foto nachgestellt haben? Total cool! Ich liebe es, dass sie so verliebt sind. Ich finde das superkitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de