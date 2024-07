Inkognito unterwegs: Kevin Bacon will Promistatus zurück!

Kevin Bacon (65) unterzog sich einem interessanten Experiment! Der Schauspieler hat mittlerweile einen festen Platz in Hollywood und wird demnach immer wieder auf der Straße von Fans erkannt. "Ich beschwere mich nicht, aber ich habe ein Gesicht, das man leicht wiedererkennt", erklärt der Regisseur gegenüber Vanity Fair. Um einen Tag als nicht-berühmte Person zu verbringen, hat er aus diesem Grund einen Visagisten beauftragt, ihn unkenntlich zu machen – und das scheint funktioniert zu haben. "Niemand hat mich erkannt", berichtet Kevin. Schnell erkennt er jedoch, dass die Popularität auch Vorteile mit sich bringen kann. "Das ist scheiße", lautet das Fazit des Schauspielers über seinen Tag ohne Promistatus.

"Die Leute haben sich an mir vorbeigedrängt, nicht auf eine nette Weise. Niemand hat mir 'Ich liebe dich' gesagt. Ich musste in der Schlange stehen, um mir [...] einen verdammten Kaffee zu holen", klagt Kevin. Er hätte lieber wieder prominent sein wollen. Seinen Ruhm wisse er nun wohl umso mehr zu schätzen. "Ich fühle mich dankbar dafür, wo ich stehe. Dass zwei völlig verschiedene Filme von mir innerhalb weniger Tage herauskommen, in denen ich völlig unterschiedliche Rollen verkörpere. [...] Ich habe sehr lange und hart dafür gearbeitet", fügt der "Footloose"-Star hinzu.

Nicht nur beruflich kann der Filmstar aktuell nicht klagen. Mit seiner Ehefrau Kyra Sedgwick (58) ist er bereits seit über 30 Jahren glücklich verheiratet. Anfang dieses Jahres standen die beiden sogar gemeinsam für den Film "Connescence" vor der Kamera – das berichtete Deadline. Der Streifen soll bereits 2025 in die Kinos kommen.

Getty Images Kevin Bacon, Schauspieler

Getty Images Kevin Bacon und Kyra Sedgwick beim Filmfestival in Savannah

