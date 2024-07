Kevin Bacon feiert seinen 66. Geburtstag mit Oben-ohne-Foto

Was ein Hingucker! Kevin Bacon (66) teilt passend zu seinem 66. Geburtstag einen Schnappschuss von sich auf Instagram und zeigt seinen Followern, wie stolz er auf seinen durchtrainierten Körper ist. Oberkörperfrei lehnt sich der Schauspieler an einen Felsen und schaut in die Kamera. Dabei trägt er eine kurze Hose mit einer passenden Jacke, die er offen trägt. Seine Fans können so einen Blick auf seinen Oberkörper erhaschen, den er bereitwillig zur Schau stellt. "Das sind 66 Jahre", betitelt er sein Foto und macht hinter seinen Worten passend ein Torten-Emoji.

Bei diesem heißen Anblick lässt sich auch seine Frau Kyra Sedgwick (58) zu einem Kommentar hinreißen. "Nicht schlecht", witzelt sie und fügt ein rotes Herz-Emoji hinzu. Auch andere prominente Freunde gratulieren dem 66-Jährigen zu seinem Geburtstag. Kate Bosworth (41) schreibt: "Ahhh, herzlichen Glückwunsch!" Die Schauspielerin Amy Sedaris (63) gratuliert mit mehreren Flammen-Emojis und schreibt "Alles Gute!"

Mit seiner Ehefrau Kyra ist Kevin schon über 30 Jahre glücklich verheiratet. Kennengelernt haben sie sich bei einer TV-Produktion und stehen bald wieder erneut zusammen vor der Kamera! Wie Deadline berichtete, werden die zwei in dem neuen Projekt "Connescence" als Hauptdarsteller agieren und nach 20 Jahren wieder zusammenarbeiten.

Getty Images Kevin Bacon, Schauspieler

Getty Images Kyra Sedgwick und Kevin Bacon, Januar 2019

