Kevin Bacon zeigt sich enttäuscht wegen "The Bondsman"-Ende

Kevin Bacon (66) hat auf Instagram in einem emotionalen Video bestätigt, dass seine Serie "The Bondsman" nach nur einer Staffel abgesetzt wurde. Erst im April dieses Jahres feierte die Serie mit dem Hollywood-Star auf Amazon Prime Video Premiere und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Trotz Platzierungen an der Spitze der Streaming-Charts und zahlreicher positiver Zuschauerreaktionen wird es keine Fortsetzung geben. "Ich bin wirklich niedergeschlagen, dass 'The Bondsman' nicht für eine zweite Staffel zurückkehrt", erklärte Kevin und fügte hinzu: "Ich wünschte, ich hätte eine Erklärung für euch, aber ehrlich gesagt habe ich keine."

Die Serie, in der Kevin als Hub Halloran zu sehen ist – ein Kopfgeldjäger, der nach seinem Tod wiederbelebt wird, um entflohene Dämonen zu jagen – überzeugte mit einer hochkarätigen Besetzung. Neben Kevin standen unter anderem Jolene Purdy, Jennifer Nettles und Maxwell Jenkins vor der Kamera. Auch Kevins Sohn Travis Bacon war beteiligt und arbeitete am Soundtrack der Serie mit. Die erste Staffel umfasste acht Episoden und wurde von Blumhouse Television produziert – einem Studio, das auf Horror- und Mystery-Formate spezialisiert ist. Trotz vielversprechender Zuschauerzahlen und guter Kritiken bleibt unklar, warum Amazon Prime Video keine Fortsetzung plant.

Kevin, der seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood ist, zeigte sich sichtlich berührt von den vielen unterstützenden Kommentaren seiner Fans. "Ich möchte allen danken, die zugesehen haben und uns so viele nette Kommentare geschickt haben. Das bedeutet mir sehr viel", sagte er in seinem Statement. Sein Engagement für das Projekt war deutlich spürbar – nicht zuletzt, weil er gemeinsam mit seinem Sohn an der Musik arbeitete. Viele Fans hoffen nun, dass vielleicht ein anderer Anbieter die Serie doch noch rettet. Bis dahin sind alle acht Episoden weiterhin auf Amazon Prime Video verfügbar.

Getty Images Kevin Bacon, Schauspieler

Getty Images Kevin Bacon im April 2022

