Liebesbeweis? J.Lo trägt Armreif mit Ben Afflecks Initialien

Schon seit Monaten bringen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) die Gerüchteküche zum Brodeln – stehen die beiden vor einem Ehe-Aus, sind sie bereits getrennt oder ist eigentlich alles gut zwischen der Sängerin und dem Schauspieler? Immer wieder gibt es Anzeichen, die für oder gegen eine Beziehungskrise des Ehepaares sprechen. Ein aufmerksamer Insider berichtet nun gegenüber Page Six, dass er J.Lo mit einem Bettelarmband gesehen habe, an dem ein Anhänger mit einem "B" baumelte. Gesichtet wurde die "On the Floor"-Interpretin auf den Straßen Bridgehamptons, als sie ihre Einkäufe gemeinsam mit ihrem Manager Benny Medina und ein paar Freunden erledigte.

Obwohl es sich bei dem Ausflug lediglich um einen kleinen Bummel gehandelt hat, präsentierte sich Jennifer wie gewohnt superstylish. In einem Leinen-Outfit ganz in Weiß, mit einem cremefarbenen Sonnenhut, Flip-Flops und einer großen Sonnenbrille auf der Nase zeigte sich die Musikerin den Augen der Öffentlichkeit. Dazu kombinierte sie auffälligen Goldschmuck, bestehend aus prunkvollen Armbändern, Ringen und großen Creolen. In der Hand hielt J.Lo eine perfekt auf ihr Outfit abgestimmte Handtasche.

Die Krisengerüchte rund um die Beziehung von Jennifer und Ben kamen erstmals im Mai dieses Jahres auf. Die 54-Jährige wurde damals ohne ihren Ehemann gesichtet. Dass die beiden zusammen gesehen wurden, lag zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Wochen zurück. Ben kurbelte die Gerüchteküche dann mit seinem fehlenden Ehering weiter an. Geäußert haben sich die beiden bisher nicht. Ein anderer Insider behauptete allerdings gegenüber dem gleichen Newsportal, dass J.Lo und Ben bereits seit März dieses Jahres getrennt sein sollen.

J.Lo im November 2022

Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

