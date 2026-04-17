"Manhattan Love Story": J.Lo schwelgt gerne in Erinnerungen

Mehr als zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Jennifer Lopez (56) in "Manhattan Love Story" eine Frau aus der Bronx spielte, die sich in einen wohlhabenden Politiker verliebt – doch der Film bewegt die Sängerin und Schauspielerin noch immer. In einem emotionalen Post auf Instagram erinnerte sie sich jetzt an die Dreharbeiten zu dem romantischen Kinofilm aus dem Jahr 2002. Sie schwärmte von ihrer Rolle der Marisa Ventura, einem Zimmermädchen, das in einem der feinsten Hotels New Yorks arbeitet: "Mehr als zwanzig Jahre später denke ich immer noch an Marisa Ventura", schrieb die 56-Jährige. "Eine alleinerziehende Mutter, die sich durch Marmorlobbys und Bettwäsche mit hoher Fadenzahl bewegte, die ihr nicht gehörten … aber sie benahm sich dabei so, als könnten es so sein." An der Seite von Ralph Fiennes (63), Natasha Richardson (†45), Bob Hoskins, Stanley Tucci (65), Tyler Posey (34) und Amy Sedaris (65) zu stehen, sei ein Privileg gewesen. "Was für ein Film. Was für ein Cast. Was für eine Zeit", schrieb sie weiter.

In ihrem Post verriet Jennifer auch, dass das Drehbuch ursprünglich unter dem Titel "The Chambermaid", was übersetzt "Das Zimmermädchen" bedeutet, lief. Gemeinsam mit Produzentin Elaine Goldsmith-Thomas wandte sie sich an Regisseur Wayne Wang, und zusammen entwickelten sie die Geschichte des Mädchens aus der Bronx, das größer träumt, als ihr Viertel es erlaubt: "Ein Mädchen aus der Bronx, das ein Mädchen aus der Bronx spielt, das sich getraut hat, über die eigene Postleitzahl hinaus zu träumen", fasst Jennifer zusammen. Dass sie sich noch so verbunden mit der Figur fühlt, macht deutlich, wie bedeutsam das Projekt für sie war – und ist. Für ihre Darstellung erhielt sie laut People damals sogar eine Nominierung als herausragende Schauspielerin beim NAACP Image Award 2003, unterlag dort allerdings Angela Bassett (67).

Im Januar 2025 kam es bei der "Variety's 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards"-Veranstaltung in Palm Springs zu einem Wiedersehen auf der Bühne: Ralph überreichte Jennifer dort den Legend-and-Groundbreakers-Award und lobte ihre "großartigen Fähigkeiten" sowie ihren starken Geist, der hinter ihrem Talent stehe. "Die Fähigkeiten allein haben weniger Gewicht, wenn kein starker Geist hinter ihnen steht. Es ist der Geist, der uns bewegt und uns aufhebt", sagte er gegenüber Variety. Jennifer zeigte sich sichtlich gerührt und antwortete: "Das war unglaublich schön. Es ist so schön, dich zu sehen." Und mit einem Augenzwinkern in Richtung ihrer gemeinsamen Filmvergangenheit fügte sie hinzu: "Wir müssen wirklich aufhören, uns in Hotels wie diesem zu treffen."

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Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2026

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Imago Szene aus "Manhattan Love Story" mit Jennifer Lopez und Christopher Marshall

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Getty Images Angela Basset im Dezember 2023