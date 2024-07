Ben Affleck und J.Los Ehe ging wohl vor Monaten zu Bruch!

Haben sich Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) bereits vor einer Weile getrennt? Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber Page Six. Zwar kamen die Krisengerüchte erstmals im Mai auf – laut der Quelle sei die Ehe der beiden Schauspieler jedoch seit März dieses Jahres aus und vorbei. Trotz des Liebes-Aus ist der "The Flash"-Darsteller jedoch um das Wohlbefinden seiner Noch-Ehefrau bemüht: Aussagen zufolge sei er "sehr beschützend, was Jennifer betrifft."

Obwohl Ben bereits seine Sachen aus der gemeinsamen Villa geräumt haben soll, sieht ein Beziehungsexperte noch Hoffnung für die Sängerin und den Filmproduzenten. "Es ist möglich, dass die Zeit der räumlichen Trennung den beiden geholfen hat, ihre Prioritäten neu zu setzen und sich auf das zu besinnen, was sie ursprünglich zusammengeführt hat", überlegte Manj Bahra während eines Daily Mail-Interviews.

Falls diese Vermutung zutrifft, wäre es zumindest nicht das erste Liebes-Comeback von Ben und Jennifer. Ein anderer Informant deutete gegenüber Us Weekly hingegen an, dass die Probleme des 51-Jährigen und der "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin tiefer gehen als eine vorübergehende Krise. "Sie können sich nicht einigen und haben die Scheidung als eine Option in Betracht gezogen!", äußerte sich die Quelle.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck während ihrer ersten Beziehung im Dezember 2002

