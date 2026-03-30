J.Lo verzaubert im Samtkleid beim letzten Vegas-Auftritt

Jennifer Lopez (56) hat am vergangenen Samstag das Finale ihrer Las-Vegas-Residenz "The JLo Show" gefeiert – und das mit einem spektakulären Auftritt auf dem roten Teppich. Die Sängerin erschien vor ihrer letzten Performance im "The Colosseum at Caesars Palace" in einem schwarzen Samtkleid von Lily Phellera, das ihre durchtrainierte Figur perfekt in Szene setzte. Das Verona-Modell mit einem hohen Ausschnitt und strategisch platzierten Cut-Outs am Oberkörper bot tiefe Einblicke und präsentierte sowohl ihre Bauchmuskeln als auch ihren Rücken. Dazu kombinierte Jennifer eine Diamantkette und trug ihr Haar lässig zu einem unordentlichen Dutt hochgesteckt.

Das elegante Designerstück verfügt über eine Reihe von Swarovski-Knöpfen am Rücken und federbesetzte Manschetten an den Ärmeln, die dem Look eine zusätzliche dramatische Note verliehen. Nach ihrem Auftritt teilte die Schauspielerin das Outfit auf Instagram und schrieb dazu: "Bis zum nächsten Mal... #TheJLoShow". Die Londoner Marke Lily Phellera ist bekannt für skulpturale Silhouetten und körperbetonte Designs und hat bereits Stars wie Erykah Badu (55) und Ashlee Simpson (41) Ross eingekleidet. Mit dem glamourösen Samtkleid verabschiedete sich Jennifer stilvoll von ihren Fans in Las Vegas.

Die zwölfteilige Showreihe, die ursprünglich unter dem Titel "Up All Night Live in Las Vegas" angekündigt worden war, startete am 30. Dezember 2025 und bot vier Akte im Broadway-Stil, begleitet von einer 17-köpfigen Band. Während der Shows sorgte Jennifer immer wieder für Aufsehen: Bei der Eröffnungsveranstaltung konterte sie Kritiker ihrer freizügigen Garderobe mit den Worten: "Wenn du diesen Hintern hättest, würdest du auch nackt herumlaufen!" Ein weiterer viraler Moment entstand, als sie einen Fan auf die Bühne holte, der Ben (53) hieß – darauf reagierte sie mit einem gespielten "Ugh!" – eine Anspielung auf ihren Ex Ben Affleck.

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Getty Images Jennifer Lopez performt bei den American Music Awards 2025 im BleauLive Theater in Las Vegas

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Instagrammaccount Jennifer Lopez Jennifer Lopez in ihrem Samtkleid mit Rückenausschnitt anlässlich ihres letzten Auftritts der "The Jlo Show"

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Getty Images Jennifer Lopez bei einem Auftritt, 2025