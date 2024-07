Olivia Culpos Hochzeit: Deshalb war Paul Bernon nicht dabei!

Olivia Culpo (32) und Christian McCaffrey (28) schweben im Eheglück. Die Schönheitskönigin und der NFL-Spieler feierten eine Märchenhochzeit in Rhode Island, doch nicht jeder konnte bei der Trauung dabei sein. Paul Bernon, der Freund ihrer Schwester Aurora Culpo, durfte sich nicht über eine Einladung freuen. In Auroras Podcast "Barely Filtered" besprechen die Geschwister nun, warum der Ex-Verlobte von Bethenny Frankel (53) nicht kommen durfte. "Er ist doch nur der Mann des Monats. Daran habe ich kein Interesse", erklärt das Model. Die Moderatorin findet das unhöflich, doch ihre Schwester fände es unhöflicher, jemanden einzuladen, den sie noch nie getroffen hat.

Paul und Aurora sind erst seit etwa zwei Monaten ein Paar. Allerdings berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly, dass er bereits fest in ihr Leben integriert sei: "Ihre Familie hat ihn getroffen und denkt, dass er ein wirklich netter, normaler Typ ist." Nachdem sie sich online kennengelernt hatten, hätten sie festgestellt, dass sie viele gemeinsame Freunde besäßen. "Sie haben viel gemeinsam, da er aus Boston kommt und Aurora aus einer nahe gelegenen Ortschaft. Sie hat in den vergangenen Wochen viel Zeit mit ihm in Boston verbracht", fügte die Quelle hinzu.

Auch ohne Paul war Olivias Hochzeit ein voller Erfolg. Besonders glücklich war die Braut über ihr Traumkleid. Wie Fotos auf ihrem Instagram-Account zeigen, trug die 32-Jährige eine maßgeschneiderte Robe von Dolce & Gabbana. Im Netz erntete der hochgeschlossene Look allerdings viel Kritik, unter anderem von der Stylistin Kennedy Bingham. Darauf reagierte die Beauty ziemlich erbost auf TikTok: "Wow, was für eine absolut böse Person du bist. Ich hoffe, dass dich nie jemand auf diese Art und Weise zerreißt, denn das ist extrem verletzend. Ich liebe dieses Kleid und es war alles, was ich jemals wollte und mehr."

Anzeige Anzeige

Instagram / auroraculpo Aurora Culpo und Olivia Culpo, TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Olivias Entscheidung, Paul nicht einzuladen? Total okay. Die Braut darf das entscheiden. Das geht gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de