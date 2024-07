Prinzessin Kate beweist große Stärke in ihrem Krebskampf!

Prinzessin Kate (42) ist eine Kämpfernatur! Dessen ist sich ein Royal-Insider im Gespräch mit OK! sicher, denn obwohl die dreifache Mutter an Krebs erkrankt ist, nahm sie an Trooping the Colour teil. Der Auftritt bei der Militärparade kostete sie jedoch auch viel Kraft: "Es war ein langer Tag, der ihr viel abverlangte. Deshalb hat sie diesen Post im Juni geschrieben." In dem Beitrag gab die Adlige ein ehrliches Gesundheitsupdate. "Sie hat absolut schlechte Tage und das ist etwas, das sie in der Vergangenheit nicht geteilt hätte. Kate ist nicht die einzige Person, die mit Krebs kämpft und sie hat erkannt, dass ein ehrlicher Umgang mit ihrer Krankheit anderen helfen wird." Für den Insider ist klar: "Ihr Kraftakt beweist, dass sie eines Tages eine würdige Königin sein wird. Sie ist eine Kämpferin, für sich, ihre Familie und ihr Land."

In dem Instagram-Beitrag, in dem Kate ihre Teilnahme an dem Event bekannt gab, ging sie auch auf ihren Gesundheitszustand ein. "Ich mache gute Fortschritte, aber jeder, der durch eine Chemotherapie geht, weiß, dass es gute und schlechte Tage gibt. An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe geben. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man sich so gut wie möglich fühlen", berichtete die Ehefrau von Prinz William (42).

Wie wichtig Kate für das britische Königshaus ist, machte der ehemalige Privatsekretär von Prinzessin Diana (✝36) kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair klar. "Ohne Catherine scheint alles ziemlich flach zu sein. Die Zukunft der Monarchie sind William und Catherine. Und wie wir aus jeder oberflächlichen Studie über das britische Königshaus wissen, sind es die Frauen, die alles zusammenhalten, die rausgehen und die Dinge vorantreiben", betonte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping The Colour 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Wiliam und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Kates Umgang mit ihrer Krankheit anderen Betroffenen Mut machen kann? Ja, absolut! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de