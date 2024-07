"Für Ewigkeit": Katie Thurston schwärmt von neuem Partner!

Katie Thurston ist Hals über Kopf verknallt! Im vergangenen Monat machte die einstige US-Bachelorette publik, dass sie an den Comedian Jeff Arcuri vergeben ist. Wie überglücklich sie dieser macht, lässt die Beauty aktuell in ihrer Story auf Instagram anklingen. "Ich habe eine Liebe für die Ewigkeit gefunden und werde ihn niemals als Selbstverständlichkeit ansehen", schwärmt die TV-Bekanntheit und teilt einen Schnappschuss ihres Partners, der in die Kamera strahlt.

Die freudige Nachricht über ihr neues Liebesglück verkündete Katie bereits im Juni mit einem zuckersüßen Beitrag in den sozialen Medien: Sie überraschte ihre Fans mit Pärchenfotos. Auf diesen gaben sich die Turteltauben unter anderem einen leidenschaftlichen Kuss. Außerdem teilte die 33-Jährige niedliche Bilder, die offenbar in einer Fotokabine entstanden – in dieser kuschelten und schmusten die Verliebten miteinander. Die Follower des ehemaligen Datingshow-Stars waren hin und weg von den Pics. "Moment! DIE Katie Thurston ist mit DEM Jeff Arcuri zusammen? Heilige Scheiße, das macht so viel Sinn!", schrieb beispielsweise ein User.

In der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette verlobte sich Katie mit dem Finalisten Blake Moynes. Wenig später zerbrach ihre Liebe jedoch und stattdessen bandelte sie mit einem seiner ehemaligen Mitstreiter an: John Hersey. Von ihm trennte sich die Schönheit aber ebenfalls nach rund einem Jahr Beziehung. Warum das einstige Paar sich 2022 für eine Trennung entschieden hatte, verriet die Medienpersönlichkeit damals nicht. Auf Social Media bestätigte Katie lediglich: "Nein, wir sind nicht zusammen."

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und Katie Thurston, US-Bachelorette-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / johnalexhersey John Hersey und Katie Thurston im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Katies Liebesbekenntnis an Jeff? Total süß! Ich freue mich sehr für sie. Na ja. Mir ist das viel zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de