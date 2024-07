Hugh Jackman hätte Rolle als Wolverine fast nicht bekommen!

Schon bald wird Hugh Jackman (55) wieder als Wolverine über die Kinoleinwände flimmern. Diese Rolle verschaffte dem Schauspieler Anfang der 2000er-Jahre seinen internationalen Durchbruch – doch dass er die Marvel-Figur in X-Men wirklich verkörpern dürfe, wagte er nach seinem Casting zu bezweifeln! Der Australier dachte, er habe sein Vorspiel "versaut", erinnert er sich im Interview mit Entertainment Weekly zurück. Doch Kevin Feige, der Chef der Marvel Studios, lud ihn zu einem gemeinsamen Essen ein. "Kevin, wir wissen alle, dass ich die Rolle nicht bekomme. Du musst nicht mit mir essen gehen", habe er zu ihm gesagt.

Auch das gemeinsame Essen überzeugte Hugh nicht davon, dass er die Rolle bekommen könnte. Nachdem beide ein Steak gegessen hatten, fuhr Kevin ihn zum Flughafen. "Das werde ich nie vergessen. Das war das Schönste... Ich dachte: 'Ich werde ihn nie wiedersehen'", erzählt er im Interview. Und tatsächlich waren die Produzenten anfangs unschlüssig. Sie dachten, dass der Australier mit einer Größe von 1,90 Metern "zu groß" sein könnte. Doch letztendlich konnte Hughs Schauspieltalent doch überzeugen!

In diesem Jahr schlüpfte die Leinwandgröße für den Film "Deadpool & Wolverine" erneut in den Körper des Wolfsmutanten. Mittlerweile, rund 24 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils, ist Hugh 55 Jahre alt – dass auch in diesem Alter noch alles funktionierte, stimmt ihn ziemlich glücklich. "Als ich zurückkam, hat es wirklich Spaß gemacht und ich war begeistert. Am Anfang war mein Körper ein wenig angeschlagen, aber ich war begeistert, dass mein Körper immer noch funktioniert. Und ich habe gemerkt, wie gut es für dein Gehirn ist", betonte er gegenüber People.

Anzeige Anzeige

ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds, Pressekonferenz von "Deadpool & Wolverine" in Seoul

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Hugh so große Zweifel hatte? Klar, immerhin stand er noch am Anfang seiner Schauspielkarriere. Nee, das überrascht mich ganz schön. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de