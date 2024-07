Molly-Mae teilt süßes Foto zum fünften Jahrestag mit Tommy

Molly-Mae Hagues (25) Wochenende war erfüllt von Liebe! Die Social-Media-Bekanntheit und ihr Partner Tommy Fury feierten vergangenen Sonntag ihren fünften Jahrestag. In ihrer Instagram-Story hielt die Beauty das Jubiläum mit einem niedlichen Schnappschuss fest, auf dem ihr Liebster und die gemeinsame Tochter Bambi kuschelnd auf einer Schaukel sitzen – die Kleine bekommt von Mama einen Kuss auf die Wange. "Ein halbes Jahrzehnt für uns", schrieb Molly gerührt dazu.

Bei den fünf Jahren soll es aber für die Turteltauben nicht bleiben – sie wollen wohl den Rest ihres Lebens miteinander verbringen: Im Juli 2023 machte der Profiboxer seiner Freundin einen Antrag, den Molly von Glück erfüllt mit Ja beantwortete. Im nächsten Jahr will es das Paar vor den Altar wagen, wie die Blondine vor wenigen Wochen in einem Q&A auf ihrem Social-Media-Account verriet. Ein Follower wollte wissen, ob es 2025 endlich so weit ist. "Es sieht ganz danach aus", antwortete sie und fügte aufgeregte Emojis hinzu.

Mehr über die Vorbereitungen und die Hochzeit werden ihre Fans dann aber wohl in einer Realityshow erfahren. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, planen Molly und Tommy gemeinsam mit Amazon Prime Video eine eigene Sendung. Neben der Planung ihres großen Tages sollen sie darin aber auch ihren Alltag und ihr Familienleben mit Töchterchen Bambi festhalten. "Der Vertrag muss noch unterschrieben werden, aber wenn es so weit ist, hoffen sie, dass die Dreharbeiten mit der Familie im Juli beginnen und bis zu ihrer Hochzeit andauern", erklärte der Informant.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Tommy Fury und Tochter Bambi, Juli 2024

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

