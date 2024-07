Theresia Fischer meldet sich nach erneuter Bein-OP zurück

Theresia Fischer (32) meldet sich zurück! Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich in den vergangenen Wochen mal wieder im Rahmen ihrer Beinverlängerung unters Messer gelegt – dieses Mal wurden die "Verlängerungsstangen mit Schrauben" aus ihren Beinen entfernt. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie nun einen Beitrag, der sie zum einen in einem schrillen Outfit und auf Krücken zeigt. In dem Video präsentiert sie ihre Beine, die nach der aktuellen OP von Narben und blauen Flecken über­sät sind. In der Bildunterschrift gewährt sie einen ehrlichen Einblick in ihre psychische und physische Gesundheit: "Diese zwei Wochen voller Schmerzen und Einschränkungen haben mir die letzten acht Jahre wieder ins Gedächtnis gerufen. Wie alles anfing… Doch ich weiß, es wird bald alles ein Ende haben. Denn die blauen Flecken vergehen, die Wunden an meinen Beinen heilen. Sie sehen sogar 'sehr gut' aus, sagt mein Arzt." Zwar haben die Schatten der Vergangenheit Theresia noch nicht gänzlich losgelassen, doch sie zeigt sich kämpferisch: "Das Einzige, was bleibt, sind Gedanken und Erinnerungen in meinem Kopf. Aber auch diesen Dämon werde ich irgendwann gänzlich besiegen können."

Die Fans reagieren gemischt auf Theresias Gesundheitsupdate. "Es ist einfach so bewundernswert, wie du dich aus der ganzen Sache rauskämpfst. Und die Hose ist voll […] fetzig", lautet ein Kommentar unter dem Beitrag. Doch auch kritische Stimmen werden laut. "Die Geschichte kennen wir. Irgendwann muss es doch mal gut sein, oder? Die Geschichte mit deinem Ex ist Gott sei Dank vorbei. Ich hoffe, dass du es nicht nutzt, um im Gespräch zu bleiben", meint jedoch ein kritischer User.

Die einstige GNTM-Kandidatin unterzog sich im Laufe der Jahre diversen Operationen, um ihre Beine um insgesamt 14 Zentimeter zu verlängern. Vergangenes Jahr verriet sie dann zu Gast bei "Britt – Der Talk" die Hintergründe der Eingriffe. "Es gab jemanden, von dem ich so abhängig und hörig war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Weil ich wusste, dann bekomme ich Anerkennung und Liebe", verriet Theresia. Ihr Ex-Partner habe ihr das Gefühl vermittelt, nicht gut genug zu sein und dass längere Beine toller wären. Mittlerweile ist die Blondine wieder glücklich vergeben: Seit über einem Jahr geht sie mit dem 26 Jahre älteren Stefan Kleiser durchs Leben.

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer mit ihrem Freund Stefan im Juni 2023

Wie findet ihr Theresias Offenheit über ihre Operationen?



