Theresia Fischer in Klinik für "Beinverlängerung Part drei"!

Für ihren Ex ließ sich Theresia Fischer (32) die Beine um 14 Zentimeter verlängern. Erst kürzlich meldete sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf Instagram aufgrund von "Beinverlängerung Part drei" aus dem Krankenhaus – aber warum genau unterzog sie sich einer weiteren Operation? Das verrät sie ihren Fans in einem neuen Beitrag. Zu ein paar Fotos, die sie in der Klinik zeigen, schreibt sie, dass sie sich diesen Tag lange herbeigesehnt habe. "Finale Freiheit. [...] Heute ist der Tag, an dem ich meine letzten zwei Prozent meiner Vergangenheit endlich aus meinem Körper herausgenommen habe. Die beiden Verlängerungsstangen mit Schrauben sind endlich aus meinen Unterschenkeln entnommen worden."

Bei Theresias Operation ging es also nicht um eine weitere Verlängerung ihrer Beine, sondern darum, die Metallstäbe zu entfernen, die nach der Spaltung ihrer Knochen im Unterschenkel angebracht worden waren – ein Eingriff, der ihr die Schmerzen nimmt, die sie seit Jahren ertragen musste und ihr die Kraft gibt zu heilen. Zwar müsse sie seelisch noch einiges aufarbeiten, aber nun könne sie in ihre Stärke und Ausgeglichenheit zurückfinden. "Liebe ist Unterstützung, Toleranz und bereichernd. Und nicht eine Reduktion und Unterordnung wie früher", führt die 32-Jährige weiter aus. Damit spielt Theresia wohl auf ihre vergangene Beziehung mit Thomas Behrend an.

Schon in der Vergangenheit machte sie deutlich, die Beinverlängerung nicht aus eigener Überzeugung gemacht zu haben, aber auch in ihrem Post geht das Model noch einmal darauf ein. "Genau vor acht Jahren fing Frankensteins Umsetzung, meinen Körper zu modifizieren, an. Ich, damals 24 Jahre alt, war tief in Depressionen verankert", offenbart sie. Sie habe endlich geliebt werden wollen, daher habe sie sich "mit komplett verlorenem Selbstbewusstsein" in die Operation gestürzt – eine Entscheidung, die mehr Probleme als alles andere bereitete. "Die Schmerzen, die ich über acht Jahre hinweg ertrug, waren so enorm (körperlich und seelisch), dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann."

Theresia Fischer im Krankenhaus, Juni 2024

Thomas Behrend und Theresia Fischer

