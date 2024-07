Hugh Jackman wollte nicht noch einmal Wolverine spielen!

Hugh Jackman (55) spielt in dem neuen Streifen "Deadpool & Wolverine" erneut den Marvel-Helden Wolverine. Wie der Schauspieler auf der Pressekonferenz des Filmes in Berlin im Beisein von Promiflash ausplauderte, wollte er den Wolfsmutanten dieses Mal eigentlich nicht verkörpern. "Ich habe es wirklich ernst gemeint, als ich gesagt habe, dass ich nicht mehr Wolverine spielen will", fing Hugh seine Erzählung an. Doch aus dem Nichts hatte der Hollywoodstar einen Aha-Moment, der ihn zu einer anderen Entscheidung bewegte!

An einem Sommertag im Jahr 2022 hatte Hugh im Auto gesessen und rief seinen Schauspielkollegen Ryan Reynolds (47) an: "Ich hielt an, rief Ryan an, weil ich wusste, dass er einen weiteren Film drehen würde, und sagte: 'Ich will es tun.'" In diesem Moment sei der Schauspieler überglücklich gewesen: "Ich wusste aus dem Bauch heraus, dass ich das mit Ryan als Deadpool machen will." Nachdem er das Gespräch mit Ryan beendet hatte, wurde ihm bewusst, was er mit diesem Anruf losgetreten hatte – und rief prompt seinen Agenten an, um die frohe Botschaft zu verkünden.

Anfang der 2000er-Jahre verkörperte der Australier zum allerersten Mal Wolverine in X-Men. Dass er die Rolle überhaupt bekommen würde, hätte er damals nicht gedacht. In einem Interview mit Entertainment Tonight erinnerte sich Hugh an sein Vorsprechen ganz genau zurück – und das sei laut ihm überhaupt nicht gut verlaufen. Als ihn Kevin Feige (51), der Chef der Marvel Studios, zum Essen eingeladen hatte, habe er zu ihm sogar gesagt: "Kevin, wir wissen alle, dass ich die Rolle nicht bekomme. Du musst nicht mit mir essen gehen." Doch am Ende konnte er augenscheinlich überzeugen!

Hugh Jackman, Berlin 2024

Hugh Jackman, Schauspieler

