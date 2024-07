Jenna Dewan zeigt sich beim Stillen von Tochter Rhiannon

Jenna Dewan (43) schwelgt im Mama-Glück. Ende Juni durfte die Schauspielerin ihre Tochter Rhiannon Lee Kathryn Kazee auf der Welt begrüßen. Auf Instagram gibt sie nun einige Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Neugeborenen. Ein Foto zeigt Jenna beispielsweise beim Stillen von Rhiannon. Auf einigen weiteren Bildern kuschelt die "Step Up"-Darstellerin mit ihrem Baby im Bett. Dabei zeigt sich die Tänzerin ganz natürlich ohne Make-up, während sie in die Kamera lächelt.

Die Fans sind von Jennas Einblicken begeistert. "Glückwunsch! Nichts geht über ein neues Baby", schreibt zum Beispiel ein erfreuter Follower in der Kommentarspalte unter dem Post. "Du siehst so toll aus, genieß die Zeit! Herzlichen Glückwunsch", kommentiert ein weiterer User. "Ich liebe es, wie du echte Einblicke gibst, Jenna", lobt ein anderer Fan. Bereits wenige Tage zuvor gab Jenna Einblicke in ihren derzeitigen Alltag. "Zuhause und im Kuschel-Himmel", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie eine niedliche Aufnahme, auf der Rhiannon friedlich auf ihrer Brust schläft.

Jenna ist im Umgang mit Neugeborenen bereits erfahren. 2013 hatte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Channing Tatum (44) ihre Tochter Everly auf der Welt begrüßen dürfen. Sieben Jahre später wurde die "Tamara"-Darstellerin erneut Mama. Mit ihrem Partner Steve Kazee (48) bekam sie einen Sohn namens Callum. Durch Rhiannon wurden Jenna und Steve zum wiederholten Mal Eltern.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Rhiannon, 2024

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihren Kindern Everly und Callum

