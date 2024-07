Krise mit Ben? Jennifer Lopez will ihren Sommer genießen

Die Gerüchte um eine bevorstehende Scheidung von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) reißen momentan nicht ab. Die Sängerin lässt sich davon aber nicht beirren und ist Berichten zufolge immer noch "hin und weg" von ihrem Ehemann. Sie konzentriert sich derzeit auf einen Sommer voller "Gesundheit, Glück und Freude" für sich und ihre Familie. Laut einem Insider, der mit Page Six sprach, lässt sich Lopez nicht unterkriegen: "Nichts kann ihren Geist brechen. Sie will einen Sommer voller Spaß und Lachen verbringen." Die Ehe des Paares soll angeblich schon seit Monaten am Bröckeln sein.

Bereits Anfang des Monats hatte das Blatt berichtet, dass die Beziehung kurz vor dem Aus steht. J.Lo untermauerte erst vor wenigen Tagen diese Gerüchte, indem sie auf Instagram einen Clip ihres Musikvideos zu "Cambia El Paso" postete – ein Lied, dessen Text übersetzt lautet: "Ihr Leben ist jetzt besser ohne ihn... Sie braucht niemanden, um gut zu sein." Trotz der anhaltenden Trennungsgerüchte wurden beide Stars weiterhin mit ihren Eheringen gesichtet. Insbesondere die "Jenny From The Block"-Interpretin wurde in letzter Zeit allerdings oft allein bei verschiedenen Sommeraktivitäten gesehen, zum Beispiel beim Fahrradfahren in den Hamptons oder beim Shoppen in Bridgehampton.

Beide Stars verbringen im Moment viel Zeit mit ihren jeweiligen Kindern. Während J.Lo mit ihren Zwillingen Emme (16) und Max (16) die Sommerferien genießt, verbringt Ben Zeit mit seinen drei Kindern Violet (18), Fin (15) und Samuel (12). Außerdem lenkt sich der 51-Jährige derzeit viel mit seiner Arbeit ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennifer Lopez' Instagram-Post mit den Songzeilen aus 2021? Das ist ein deutliches Zeichen! Das ist nur Zufall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de