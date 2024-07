J.Lo genießt Urlaub: Ben Affleck lenkt sich mit Arbeit ab!

Die Ehe von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Erst kürzlich unternahm die Sängerin einen Solo-Trip nach Italien und nun verbringt sie Zeit in den Hamptons. Der "Justice League"-Darsteller ist bei diesen Unternehmungen offenbar nicht eingeplant und hält zu Hause die Stellung. Paparazzi-Fotos zeigen, wie er mit einem Kaffee in der Hand zu seinem Büro in Beverly Hills läuft. Dabei ist der Hollywoodstar in eine klassische Jeans und ein graues T-Shirt gekleidet. Außerdem trägt er lässige Sneaker und einen Rucksack, während er mit ernster Miene durch eine Tiefgarage spaziert.

J.Lo verbringt währenddessen Zeit mit Freunden in der beliebten Urlaubsregion im Bundesstaat New York. Ihr Gesangscoach Stevie Mackey postete vor Kurzem einen Schnappschuss eines gemeinsamen Fahrradausflugs auf Instagram. Darauf posieren die "Let's Get Loud"-Interpretin und ihr guter Freund auf ihren Drahteseln vor einer blumigen Kulisse. Die 54-Jährige präsentierte sich an dem Tag in einer weiten, cremefarbenen Hose und einem dunklen Pullover. Der Stimmtrainer trug eine kurze Hose und ein Polohemd mit einem Rosenmotiv.

Ob die beiden Ehepartner auch noch einen gemeinsamen Urlaub geplant haben, ist nicht bekannt. Allerdings hatte sich der 51-Jährige vor wenigen Wochen einen riesigen Wohnwagen zugelegt, in dem ihre gesamte Familie Platz finden würde. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie der XXL-Camper angeliefert worden war. Der silberne Airstream hatte ein solches Ausmaß, dass er nicht in die Einfahrt des Anwesens in Brentwood gepasst und stattdessen bis auf die Straße hinausgeragt hatte.

Instagram / steviemackey Jennifer Lopez mit ihrem Gesangscoach Stevie Mackey

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler, mit Jennifer Lopez, Sängerin

Glaubt ihr, Ben und Jennifer sollten mehr Zeit zu zweit verbringen? Ja. J.Los Solo-Trips sind ein schlechtes Zeichen. Nee. Ich denke, sie brauchen ein wenig Abstand voneinander.



