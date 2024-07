Mitarbeiter sicher: Lady Gaga wird in "Joker 2" alle umhauen

Diese Rollenvergabe hat alle überrascht. Für Lady Gaga (38) ist die Filmwelt mittlerweile nicht mehr unbekannt. Bereits in dem Streifen "A Star Is Born" begeisterte der Popstar auf der großen Kinoleinwand. Dass die "Bad Romance"-Interpretin im zweiten Teil des Kino-Hits Joker Harley Quinn verkörpern soll, hat wohl niemand kommen sehen. Für Casting Director Francine Maisler sei Lady Gaga nicht die erste Wahl für die Rolle gewesen – mittlerweile ist sie aber überzeugt. "Sie ist so gut. Sie wird euch umhauen", schwärmt sie, wie Us Weekly berichtet, und fügt noch hinzu: "Es war nicht meine Idee, sondern die von Todd Phillips (53). Aber ich sage euch, sie wird euch überraschen."

"Ich meine, wir alle wussten, was sie in 'A Star Is Born' abliefern konnte, aber ich dachte: 'Na ja, das ist eben ihr Ding.' Das war etwas, das sie kann und wo sie authentisch bleiben konnte, aber das... sie ist fantastisch", schwärmt Francine weiter. Die Fortsetzung von "Joker" soll zudem einige Cover-Songs sowie neue Lieder beherbergen, denn der Joker und seine Harley werden selbst ein wenig trällern, wie der Trailer zeigt.

Dass aus "Joker 2" offenbar ein Musical gemacht wird, finden die Fans wohl eher weniger passend. "'Joker 2' wird ein Musical, ich kann das nicht. Hoffentlich enttäuscht es meine niedrigen Erwartungen" oder auch "'Joker 2' ist ein Musical? Als ob der erste Film kein Musical gewesen wäre. Die ganze Stadt ist aus dem Nichts in Gesang und Tanz ausgebrochen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn!", empören sich einige Nutzer auf X.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Joaquin Phoenix am Set von "Joker 2"

