Stört Keith Urban Nicole Kidmans neuer Film mit Zac Efron?

Keith Urban (56) und Nicole Kidman (57) sind schon über 18 Jahre verheiratet. Trotz ihrer ausdauernden Beziehung scheint der Countrysänger immer noch ein wenig eifersüchtig zu sein. Besonders "A Family Affair", Nicoles neuer Film mit Hottie Zac Efron (36), soll ihm Kopfschmerzen bereitet haben, behauptet ein Insider. "Er vertraut Nicole absolut, aber es hat ihn genervt, dass sie sich auf der Leinwand ein zweites Mal mit Zac vergnügt hat", verrät die Quelle gegenüber New Idea Magazine. Davor standen die zwei Schauspieler schon gemeinsam für "The Paperboy" vor der Kamera, allerdings scheint das neueste Projekt nicht so gut anzukommen. Keith freue das, da Nicole nun so schnell keinen neuen Streifen mit dem High School Musical-Star drehen dürfte.

"A Family Affair" ist seit dem 28. Juni bei Netflix verfügbar. In der romantischen Komödie verkörpert der 36-Jährige einen Filmstar, der die von Nicole gespielte Mutter seiner Assistentin datet. Joey King (24) schlüpft dabei in die Rolle seiner Mitarbeiterin. Gegenüber Numéro schwärmte die The Kissing Booth-Darstellerin über ihre Kollegen: "Was ich schon über den Film sagen kann, ist, dass Nicole und Zac unglaublich lustig sind. Ich kann mich so glücklich schätzen, Zeit mit ihnen verbracht zu haben."

Nicole scheint die Zeit mit ihrem Mann am allermeisten zu genießen. Anlässlich ihres 18. Hochzeitstages hatte sie ein romantisches Foto der beiden auf Instagram gepostet. Auf dem Schnappschuss liegt der Hollywoodstar mit geschlossenen Augen auf einer Steinmauer vor einer malerischen Kulisse. Hinter ihr sitzt der 56-Jährige und spielt ihr ein Lied auf seiner Gitarre. Dazu hatte die Blondine kurz und knapp geschrieben: "Für immer."

Getty Images Nicole Kidman, Joey King und Zac Efron, Juni 2024

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban im Juni 2024

