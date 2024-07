Antonia Elena macht mit Baby gerade schwierige Phase durch

Die Influencerin Antonia Elena erlebt gerade keine leichte Zeit mit ihrem Baby Noah. Auf Instagram teilte sie gestern ihre emotionalen Gedanken mit ihren Followern und erklärte, dass sie sich momentan zurückziehen muss. "Es sind gerade einige Dinge in meinem Leben, mit denen ich kämpfe, irgendwie kommt gerade so viel zusammen, und ich will achtsam mit mir umgehen, mich um Noah so kümmern, wie es dieser kleine Wurm verdient hat", schrieb sie in ihrer Story und kündigte für den Tag eine Pause an.

Heute meldet sich Antonia erneut bei ihren Followern und schildert die anstrengende Phase, die sie gerade mit Noah durchlebt. Der Kleine sei momentan sehr anhänglich und lasse sich kaum ablegen, was dazu führe, dass sie ihn ständig tragen müsse. "Es ist so, dass Noah gerade sehr weinerlich ist... Alleine ist die Situation für mich gerade so schwierig, ich habe bei allem, was ich gerade mache, das Gefühl, dem nicht gerecht zu werden", erklärte sie offen. Trotz der immensen Herausforderungen zeigt Antonias Bericht auch ihre bedingungslose Liebe und Hingabe für ihren Sohn.

Antonia ist seit Jahren als Fitness- und Lifestyle-Influencerin bekannt und hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Ihre Ehrlichkeit und Authentizität haben ihr dabei viele Sympathien eingebracht. Neben ihrem turbulenten Alltag als Mutter und Influencerin setzt sie sich immer wieder für Selbstliebe und Wohlbefinden ein. Gemeinsam mit ihrem Ex Christian Wolf zieht Toni den kleinen Noah groß. Die beiden hatten sich noch vor der Geburt getrennt und wollen für den Sprössling aber an einem Strang ziehen.

Antonia Elena, Influencerin

Christian Wolf und Antonia Elena

