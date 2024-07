Brandbomben: Anschlag aufs Schloss der norwegischen Royals

Diesen Schock muss die norwegische Königsfamilie wohl erst mal verdauen. Wie der einheimische Nachrichtensender NRK berichtet, wurden Kronprinzessin Mette-Marit (50) und ihre Liebsten am Montag Opfer eines Brandanschlags. Laut Angaben des TV-Senders habe ein circa 50-jähriger Mann zwei selbst gebastelte Brandbomben auf den Palast in Oslo geworfen. Dabei fing die Rückseite des Schlosses Feuer. Zum Glück wurde jedoch niemand verletzt, denn die Polizei hat den Täter in flagranti ertappt. "Wir waren in der Nähe, und als der Mann die zweite Brandbombe warf, haben wir ihn sofort festgenommen", erklärt der Einsatzleiter nun im Gespräch mit dem Sender.

Während des Brandanschlags soll sich ein Royal im Schloss aufgehalten haben. Um wen es sich dabei handelt, bleibt bisher unklar. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Kronprinzenpaar anwesend war, denn Mette-Marit und ihr Gatte Kronprinz Haakon (50) halten sich für gewöhnlich auf Gut Skaugum, rund 25 Kilometer von Oslo entfernt, auf. Wie zahlreiche norwegische Medien berichten, sollen wohl auch Königin Sonja (87) und König Harald (87) zum Zeitpunkt des Anschlags in Sicherheit gewesen sein. Die Magazine vermuten, dass sich womöglich Prinzessin Astrid (92), die Schwester von König Harald, während der Tat im Palast in Oslo aufhielt.

Ein Brandanschlag auf das norwegische Königshaus ist wahrscheinlich das Letzte, was Mette-Marit momentan gebrauchen kann. Seit einigen Jahren leidet die dreifache Mutter an einer chronischen Lungenfibrose, die zu eingeschränkter Atmung führen kann. Immer wieder muss sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme Termine absagen. Nun ging es ihr eigentlich wieder besser. "Im Moment fühle ich mich wirklich gut", verriet sie vor wenigen Wochen im Interview mit der norwegischen Zeitung Verdens Gang.

Getty Images Astrid von Norwegen, Schwester von König Harald

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Mai 2024

