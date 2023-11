Ein Jahr verheiratet: Das ist Taylor Lautners Ehegeheimnis!

So viel haben Taylor Lautner (31) und seine gleichnamige Frau Taylor Lautner dazugelernt! Seit ein paar Jahren sind der Twilight-Star und die Influencerin unzertrennlich. Im vergangenen Jahr hatten sie sich das Jawort gegeben. Ihre Liebe verewigten sie vor einigen Monaten mit einem gemeinsamen Partnertattoo nochmals. Am 12. November feierten die beiden ihren ersten Hochzeitstag: Nun haben Taylor und seine Frau ihr erstes Jahr als Ehepaar Revue passieren lassen!

Auf einer Gala anlässlich ihres Hochzeitstages verrieten Taylor und Tay, was sie in ihrem ersten Jahr als Ehepaar am meisten gelernt haben. Die beiden seien sich einig, dass Kommunikation der Schlüssel sei. "Taylor und ich haben sehr unterschiedliche Kommunikationsstile", erklärte die Krankenschwester. "Es ist frustrierend, weil ich am liebsten sofort über alles reden würde", betonte er. Seine Frau müsse dafür ihre Gefühle zuerst alleine verarbeiten, bevor sie bereit ist, mit ihm darüber zu sprechen.

"Nachdem wir also die unterschiedlichen Kommunikationsstile des jeweils anderen herausgefunden haben, ist es viel einfacher, diese Gespräche zu führen", führte der "Sharkboy"-Darsteller aus. Obwohl ihnen von anderen gesagt wurde, dass das erste Jahr ihrer Ehe steinig werden würde, waren Taylor und Tay überrascht, dass ihre Probleme gering waren. "Bis jetzt ist es ziemlich glattgelaufen", offenbarte der Schauspieler.

taylorlautner / Instagram Taylor Lautner und seine Verlobte Taylor Dome im Januar 2022

Instagram / taylorlautner Taylor mit ihrem Mann Taylor Lautner

Instagram / taylorlautner Taylor Dome und Taylor Lautner, Dezember 2021

