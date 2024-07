Harper Beckham wird 13: So süß gratulieren David und Vic!

Ein ganz besonderer Tag für Harper Seven Beckham (13): Die Tochter von David (49) und Victoria Beckham (50) feiert ihren 13. Geburtstag und ist damit offiziell ein Teenager! Das feiern der Ex-Fußballer und die Designerin mit niedlichen Beiträgen auf Instagram. "Alles Gute zum 13. Geburtstag für mein wunderschönes kleines Mädchen. Daddy ist so stolz auf dich", wünscht der stolze Papa und teilt dazu ein Video mit Momenten der vergangenen Jahre. Ganz gerührt schreibt er abschließend: "Du bist zu einer freundlichen, großzügigen und schönen jungen Dame mit dem erstaunlichsten Herzen und dem erstaunlichsten Lächeln herangewachsen, das wir alle so sehr lieben. Harper Seven, du bist meine Welt."

Auch Mama Victoria lässt es sich nicht nehmen, ihrer einzigen Tochter im Netz zum Geburtstag zu gratulieren. Wie ihr Mann postet sie niedliche Aufnahmen von Harper – auf einem Video tanzt sie wild im Auto herum. "Das hat sie von ihrer Mami! Wir lieben dich, Harper Seven! Hör nie auf zu lächeln oder zu tanzen! Du bist meine Welt. Küsschen, Mami", schwärmt die 50-Jährige. Zu demselben Video, das auch schon ihr Mann teilte, schreibt sie weiter: "Alles Gute zum Geburtstag für meine beste Freundin. [...] Wir sind so stolz auf die glückliche, schöne, talentierte junge Dame, die du wirst."

Dass vor allem Harper und David eine besondere Verbindung haben, teilt der Sportler immer mal wieder im Netz. Das Papa-Tochter-Duo zeigte sich bei verschiedenen Sachen, wie etwa beim Kochen oder bei Ausflügen. Einmal durfte Harper den 49-Jährigen sogar schminken, was er anschließend in einem Instagram-Clip präsentierte. "Meine kleine Make-up-Künstlerin ist so gut und hat eine tolle Playlist!", witzelte der Brite darunter. Harper ist David und Victorias jüngstes Kind und einzige Tochter. Die zwei haben noch drei Söhne: Brooklyn (25), Cruz (19) und Romeo (21).

Harper Seven Beckham und David Beckham im Juni 2024

Victoria und Harper Seven Beckham

