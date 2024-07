Wurde die Familie von BBC-Kommentator John Hunt ermordet?

Berichten der britischen Medien zufolge kam es am Dienstag im Ort Hertfordshire zu einem grausigen Vorfall. Wie unter anderem The Mirror berichtet, soll der BBC-Rennkommentator John Hunt bei der Heimkehr sowohl seine Frau als auch die beiden Töchter tot aufgefunden und daraufhin die Polizei gerufen haben. Das bestätigte die örtliche Polizei heute bei einer Pressekonferenz. Der Tod der drei wurde noch vor Ort festgestellt. Angeblich soll es sich dabei sogar um einen Mord handeln. Ob dem tatsächlich so ist, ist derzeit noch unklar, allerdings leiteten die Beamten bereits eine Fahndung ein.

Gegenüber der Presse gab der leitende Ermittler Rob Hall ein Statement ab und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. "Dies ist ein unglaublich schwieriger Vorfall für die ganze Familie der Opfer, und wir bitten darum, dass ihre Privatsphäre respektiert wird, während sie mit dem Geschehenen fertig werden", soll der Beamte betont haben. Die Ermittlungen befänden sich derzeit noch in den Anfängen, aber es werde aktiv nach einem Mann namens Kyle Clifford gesucht. "Unsere Ermittlungen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären", so der Detective Superintendent weiter.

Im Netz bekundeten die Kollegen des ehemaligen Polizeibeamten bereits ihre Anteilnahme an seinem Verlust. So schrieb Matt Chapman, ebenfalls Rennkommentator, bei X: "Es bedarf keiner Worte für das, was John Hunt und seiner Familie heute widerfahren ist. Unmöglich, den Schmerz zu begreifen. Du sollst nur wissen, dass wir alle für dich da sind, John. Wir lieben dich, Kumpel – das Rennen liebt dich."

Anzeige Anzeige

Instagram / hannahgraceaesthetics John Hunts Tochter Hannah

Anzeige Anzeige

Instagram / groomandglow_ John Hunts Tochter Louise

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de