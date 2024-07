BBC-Kommentator äußert sich zur Ermordung seiner Familie

Vor wenigen Tagen machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Die Frau sowie zwei der drei gemeinsamen Töchter des BBC-Rennkommentators John Hunt wurden getötet. Nun äußern sich John und seine Tochter Amy erstmals zu dem schrecklichen Vorfall – das berichtet unter anderem The Standard. "Die Erschütterung, die wir erleben, lässt sich nicht in Worte fassen. Wir möchten den Menschen für ihre freundlichen Nachrichten und die Unterstützung danken, die wir in den vergangenen Tagen erhalten haben. Sie haben uns viel Trost gespendet, wofür wir sehr dankbar sind", lassen die beiden über ein Statement verlauten und erklären außerdem: "Wie Sie sich vorstellen können, ist dies eine äußerst schwierige Zeit für uns, und wir brauchen Zeit und Raum, um mit dem Geschehenen fertig zu werden und den Trauerprozess zu beginnen."

Wie unter anderem Mirror berichtete, erschoss ein Mann namens Kyle Clifford Johns Frau Carol und ihre Töchter Hannah und Louise. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen bereits festnehmen, der aktuelle Ermittlungsstand ist bislang aber nicht bekannt. Jedoch berichtete Daily Mail bereits, dass Kyle kein Unbekannter für die Familie Hunt gewesen sein soll: Laut dem Medium sei Louise mit ihm zusammen gewesen, trennte sich jedoch wenige Tage vor der Tat. "Ich habe gehört, dass sich Louise vergangene Woche von ihrem Freund getrennt hat und darüber sehr aufgewühlt war", soll zudem eine Nachbarin der Familie verraten haben.

Auf X bekundeten bereits zahlreiche Kollegen von John Anteilnahme an seinem Verlust. "Es bedarf keiner Worte für das, was John Hunt und seiner Familie heute widerfahren ist. Unmöglich, den Schmerz zu begreifen. Du sollst nur wissen, dass wir alle für dich da sind, John. Wir lieben dich, Kumpel – das Rennen liebt dich", schrieb etwa Matt Chapman, ebenfalls Rennkommentator.

