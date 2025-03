Die letzten Worte von John Hunts ermordeter Frau enthüllt

Vergangenen Juli erschütterte die Nachricht über den brutalen Mord an der Familie des BBC-Stars John Hunt die ganze Welt. Wie unter anderem Mirror berichtet, kamen im Prozess gegen den 26-jährigen Täter Kyle Clifford weitere Details ans Licht – unter anderem die Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen das finale Gespräch zwischen Johns Frau Carol und dem Mörder – und somit auch ihre letzten Worte überhaupt – zu hören sind. Unter dem Vorwand, sich von der Familie seiner Ex-Freundin zu verabschieden und Sachen von Louise vorbeizubringen, klingelte der ehemalige Soldat an der Tür des Familienhauses. Carol begegnete ihm offen und freundlich, gab ihm sogar noch einen gut gemeinten Rat: "Vielleicht denkst du in deiner nächsten Beziehung über dein Verhalten nach. Wenn du so weitermachst, wirst du allein enden."

Nicht alle Teile des Gesprächs der beiden sind auf den Aufnahmen zu verstehen. Dieser Satz war aber einer der letzten, bevor die Mutter ins Haus ging, um eine Tasche für die Sachen ihrer Tochter zu holen. Darauf folgten nur noch Schreie und Rufe der Opfer. Carol und ihre beiden Töchter Hannah und Louise starben. Nach der Tat floh Kyle, 24 Stunden später wurde er aber festgenommen. Wie das Magazin berichtet, habe das Gericht ihn bereits vergangenen Donnerstag wegen Vergewaltigung seiner Ex-Freundin Louise schuldig gesprochen. Inzwischen sei er auch wegen der brutalen Morde an den drei Frauen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Der Schmerz, den Familienvater John und seine verbliebene Tochter Amy derzeit durchleben, ist nicht in Worte zu fassen. Wenige Tage nach der grässlichen Tat meldeten sie sich erstmals zu Wort. Ihr Statement wurde unter anderem von The Standard geteilt. "Die Erschütterung, die wir erleben, lässt sich nicht in Worte fassen. Wir möchten den Menschen für ihre freundlichen Nachrichten und die Unterstützung danken, die wir in den vergangenen Tagen erhalten haben. Sie haben uns viel Trost gespendet, wofür wir sehr dankbar sind", verkündeten sie tapfer.

Instagram / groomandglow_ John Hunts Tochter Louise

Instagram / hannahgraceaesthetics John Hunts Tochter Hannah

