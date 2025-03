John Hunt überlebte Familienmord dank Tochter Hannah (†28)

Sportkommentator John Hunt ist überzeugt, dass er heute nicht mehr am Leben wäre, hätte seine Tochter Hannah nicht kurz vor ihrem eigenen Tod mit letzter Kraft die Polizei alarmiert. Der BBC-Star verlor im Juli 2024 seine Frau Carol sowie die beiden Töchter Hannah und Louise durch die brutalen Taten von Kyle Clifford. Der inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder – einst der Partner von Tochter Louise – drang mit einem schrecklichen Plan in das Haus der Familie ein, bevor er sich der Vergewaltigung und den grausamen Morden schuldig machte. Wie Daily Mail berichtet, betonte John vor Gericht mehrfach, wie dankbar er seiner Tochter sei. "Hannah hat mir ein zweites Leben geschenkt", erklärte der Moderator unter Tränen. Er ist sich sicher: Wäre die Polizei nicht so früh verständigt worden, wäre er ebenfalls Kyles Opfer geworden.

Im nun abgeschlossenen Prozess gegen Kyle offenbarte sich das volle Ausmaß der Tragödie, die sich in der Familie Hunt abspielte. John bezeichnete den Täter in seinem Statement als "Psychopathen", der das Vertrauen und die Freundlichkeit seiner Familie aufs Schändlichste ausgenutzt habe. Kyle verübte die Taten, nachdem seine Beziehung zu Louise – Johns Tochter – gescheitert war. Sie soll ihm gegenüber klargemacht haben, sich ein anderes Leben zu wünschen, als er es ihr habe bieten können. Diese Kränkung war für den jungen Mann offenbar zu viel, sodass er kurz darauf begann, die Gewalttat an der Familie seiner Exfreundin zu planen, so Daily Mail.

Die Tragödie schockierte nicht nur die Familie, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Wie bereits bekannt wurde, hatte Johns Frau Carol, als sie ihrem späteren Mörder die Tür öffnete, noch versucht, ihm aufmunternde Ratschläge für seine Zukunft zu geben. Dabei ahnte sie nicht, dass er ihr Leben Sekunden später auf brutale Weise beenden würde. John und seine nun einzige Tochter Amy versuchen jetzt, trotz des schweren Verlustes einen Weg zurück ins Leben zu finden. Sie zeigten sich überwältigt von der Unterstützung, die sie nach dem dramatischen Vorfall von Menschen weltweit erhalten hatten.

Instagram / hannahgraceaesthetics John Hunts Tochter Hannah

Instagram / groomandglow_ John Hunts Tochter Louise

