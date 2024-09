Mann wegen der Ermordung von John Hunts Familie angeklagt

John Hunt musste vor wenigen Monaten Schreckliches durchmachen. Als der Sportkommentator am 9. Juli nach Hause kam, entdeckte er die Leichen seiner Ehefrau Carol und ihrer Töchter Louise und Hannah. Nun berichtet BBC von neuen Erkenntnissen in dem Fall. Einem 26-Jährigen wird vorgeworfen, die Tat begangen zu haben. Der Angeklagte musste sich deshalb schon vor einem Gericht in Westminster verantworten und befindet sich momentan in Untersuchungshaft. In Dokumenten, die dem Sender vorliegen, werden außerdem die mutmaßlichen Mordwaffen beschrieben – es soll sich dabei um eine Armbrust und ein Messer handeln.

Während diese Nachrichten die Runde machen, bemüht sich John, zurück in seinen Alltag zu finden. Vergangene Woche kehrte er zu seinem Job als Rennkommentator zurück und begleitete ein Pferderennen in Brighton. Den Ort wählte er ganz bewusst, wie er zu Gast bei Sky Sports verriet: "Carol und ich hatten Ende Mai unser letztes gemeinsames Wochenende in Brighton." Aus diesem Grund habe es sich richtig angefühlt, dort seine Arbeit wieder aufzunehmen.

John ist nun mit seiner Tochter Amy alleine. Kurz nach der Tat veröffentlichten die beiden ein Statement, das unter anderem The Standard vorliegt. "Die Erschütterung, die wir erleben, lässt sich nicht in Worte fassen. Wir möchten den Menschen für ihre freundlichen Nachrichten und die Unterstützung danken, die wir in den vergangenen Tagen erhalten haben. Sie haben uns viel Trost gespendet, wofür wir sehr dankbar sind", erklärten die Hinterbliebenen.

Anzeige Anzeige

Instagram / hannahgraceaesthetics John Hunts Tochter Hannah

Anzeige Anzeige

Instagram / groomandglow_ John Hunts Tochter Louise

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige