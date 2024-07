Nach tragischem Mord: BBC-Sprecher dankbar für Unterstützung

Vor wenigen Wochen erlitt John Hunt einen tragischen Schicksalsschlag: Seine Ehefrau und zwei seiner Töchter wurden ermordet. Über einen Freund bedankte sich der Moderator nun für die zahlreiche Unterstützung und Beileidsbekundungen, die er seitdem erhalten hat. Gegenüber BBC ließ er ausrichten, jede Nachricht der Unterstützung, die er erhalte, sei "wie eine Umarmung". Er sei "sehr dankbar, dass die Menschen an ihn und seine dritte Tochter Amy denken".

Das schockierende Ereignis scheint vielen noch in den Knochen zu stecken – auch der Sportreporter Mark Chapman, der in Johns Namen das Interview gab, könne die Geschehnisse noch nicht begreifen. "Es ist immer noch unfassbar, dass so etwas einer Familie auf der Welt passieren konnte", betonte er gegenüber dem Nachrichtensender. Auch er sicherte seinem Freund Beistand zu: "Unsere Botschaft an John ist: 'Wenn du uns brauchst, sind wir da.'" Wie unter anderem The Standard berichtete, äußerte sich der Rennkommentator selbst wenige Tage nach der Tat: "Die Erschütterung, die wir erleben, lässt sich nicht in Worte fassen. [...] Wie Sie sich vorstellen können, ist dies eine äußerst schwierige Zeit für uns, und wir brauchen Zeit und Raum, um mit dem Geschehenen fertig zu werden und den Trauerprozess zu beginnen."

Das Verbrechen ereignete sich am 9. Juli: Als der Familienvater nach Hause kam, fand er seine Frau Carol und seine Töchter Louise und Hannah leblos vor – die drei Frauen wurden erschossen. Wie Mirror berichtete, soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 26-jährigen Mann namens Kyle Clifford handeln, den Ex-Freund von Louise. Der mutmaßliche Täter sei nach einer mehrstündigen Fahndung festgenommen worden – aufgrund einer selbst zugefügten Verletzung sei er aber bis dato befragungsunfähig.

Instagram / hannahgraceaesthetics John Hunts Tochter Hannah

Instagram / groomandglow_ John Hunts Tochter Louise

