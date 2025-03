Nach Mordprozess: Moderationskollegen unterstützen John Hunt

Sportkommentator John Hunt wurde bei den diesjährigen Cheltenham Races, einem renommierten Pferderennen in Großbritannien, von seinen Kollegen in einem emotionalen Statement für seine Stärke gewürdigt. Grund dafür war die beeindruckende Tapferkeit des BBC-Stars, die er am Dienstag im Gerichtssaal gezeigt hatte. An diesem Tag wurde der Mörder seiner Familie, Kyle Clifford, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Kyle, ein 26-jähriger ehemaliger Soldat, hatte vergangenen Juli Johns Tochter Louise, ihre Schwester Hannah und deren Mutter Carol grausam ermordet. Bei dem Sportevent, das sich insgesamt über vier Tage erstreckt, unterbrach nun Johns Kollege Richard Hoiles die Rennübertragung für einen Moment, um dem Moderator und seiner Familie zu gedenken, wie Mirror berichtet.

Richard betonte Johns Würde und Mut während des Prozesses und erklärte: "Unsere Gedanken sind heute bei John und seiner Familie." Die Zuschauer lobten die Ansprache als "stilvoll" und "bewegend". Kyle, der seine Ex-Freundin Louise während des Angriffs zudem vergewaltigte, erschien weder persönlich noch per Videoschalte zur Urteilsverkündung vor Gericht. John nutzte dennoch die Gelegenheit, um eindringliche Worte an den Mörder zu richten. "Die Hölle wird für dich den roten Teppich ausrollen", so der Moderator laut Mirror.

Die Tragödie um die Familie Hunt hat weltweit viele Menschen erschüttert. Bereits im Juli berichteten Medien darüber, dass Carol, die Mutter der Familie, dem Täter kurz vor der Tat ein letztes Mal friedvoll begegnet war. Ihre letzten Worte, ein gut gemeinter Ratschlag an Kyle, waren sogar später auf dem Material einer Überwachungskamera zu hören. John und seine verbliebene Tochter Amy haben in der Vergangenheit ihre Dankbarkeit für die Unterstützung der Öffentlichkeit ausgedrückt, während sie versuchen, den unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Die Familie bittet um Zeit und Privatsphäre, um mit diesen schwierigen Umständen umzugehen.

Anzeige Anzeige

https://x.com/HuntyCaller/photo BBC-Kommentator John Hunt

Anzeige Anzeige

Instagram / groomandglow_ John Hunts Tochter Louise

Anzeige Anzeige

Anzeige