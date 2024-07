Diese Reaktionen bekam Gisa Zach für ihr Playboy-Cover!

Gisa Zach (50) zierte die Juli-Ausgabe des Playboys. Die GZSZ-Bekanntheit hat sich bewusst dafür entschieden, mit 50 Jahren auf das Cover eines Erotikmagazins zu kommen. Auch die Fans scheinen davon total angetan zu sein, wie Gisa im Promiflash-Interview am Rande der Kilian Kerner Fashionshow verrät: "Ich bin sehr überrascht, dass es so positiv war. [...] Das war natürlich noch mal schön, auch wenn ich selbst sehr glücklich damit war und das auch ein Stück weit für mich gemacht habe." Auf die Meinung der Kritiker lege Gisa sowieso nicht allzu viel Wert: "Und ja, es gibt ja immer ein paar kritische Reaktionen, das ist aber auch okay."

Die wenigen Kommentare habe sich die 50-Jährige sowieso nicht zu Herzen genommen. "Mich hat das tatsächlich nicht so mitgenommen, wie ich erwartet habe, also ich dachte, es würde mich vielleicht mehr treffen, wenn Menschen das doof finden, dass ich das mache oder es nicht verstehen", erzählt Gisa im Gespräch mit Promiflash. Manche haben nicht verstehen können, warum sich Gisa mit 50 für den Playboy auszieht. "Aber genau deshalb habe ich es ja auch in diesem Alter gemacht, um genau das Statement zu setzen, dass ich das gut finde, wenn Frauen auch mit 50 einfach das machen, worauf sie Bock haben und wobei sie sich gut fühlen", erklärt sie.

Auch Gisas Mann und ihre Kinder hätten die Schauspielerin bei ihrer Entscheidung unterstützt. "Tatsächlich war das einer der besten Ratgeber in diesem Entscheidungsprozess", schwärmte sie gegenüber RTL und fügte hinzu: "Ich glaube, wenn man dahintersteht und das gut findet, was man tut, dann finden die Menschen, die einen lieben, das auch. So war das auch mit meinen Töchtern, die haben gesagt: 'Finden wir irgendwie cool.'" Gisas Mann habe ihr geraten, lieber alles auszuprobieren und nicht etwas zu bereuen, was sie nicht getan hat.

Getty Images Gisa Zach im Juni 2021

Instagram / gisa_zach Gisa Zach mit ihren beiden Töchtern

