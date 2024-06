GZSZ-Star Gisa Zach lässt für den Playboy die Hüllen fallen!

Gisa Zach (50) weiß ganz genau, wie sie ihre Kurven gekonnt in Szene setzt. Und das beweist die GZSZ-Bekanntheit nun sogar auf dem Cover des berühmtesten Erotikmagazins der Welt – dem Playboy! Mit den heißen Schnappschüssen, die Bild vorliegen, will die Schauspielerin eine besondere Message rüberbringen. "Sie sind mein Ausdruck von: 'Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst'", erklärt Gisa und fügt hinzu: "Sie sollen ein Anstoß für Frauen sein, sich von Mustern zu befreien, die ihnen scheinbar vorschreiben, was sich schickt und was nicht, was schön ist und was nicht."

Noch vor einem Jahr hätte sich die 50-Jährige nicht vorstellen können, für ein Nacktshooting die Hüllen fallen zu lassen. "Aber oft kommt es im Leben eben anders, als man denkt. Und zum 50. Geburtstag auf dem 'Playboy'-Titel zu sein, ist doch ziemlich cool, oder?", reflektiert sie gegenüber dem Blatt. In dem Gespräch plaudert Gisa zudem offen über ihre Brust-OP, der sie sich im Jahr 2007 unterzogen hat. "Da war ich 34 und hatte zwei Kinder gestillt. Die meisten Brüste verändern sich durch das Stillen. Aber meine hatten sich so sehr verändert, dass ich darunter gelitten habe."

Seit Beginn ihrer Karriere wirkte die Schauspielerin inzwischen in mehr als 30 Fernsehproduktionen mit – so unter anderem in Das Traumschiff und "Unser Charly". 2005 war die Schauspielerin als Ruth Ahrens in der täglichen Serie Unter uns zu sehen. Seit fünf Jahren verkörpert die Blondine nun schon die Rolle der Yvonne Bode in der RTL-Serie GZSZ.

