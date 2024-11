Das halten Gisa Zach und Wolfgang Bahro vom GZSZ-Ableger

GZSZ gibt es seit Kurzem auch für jugendliche Serienfans. In der TV-Show "Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten" dreht sich alles um eine Gruppe von Jugendlichen, die in Berlin einen alten Skatepark für sich erobert. Neben zahlreichen neuen Gesichtern dürfen sich Zuschauer jedoch auch über eine altbekannte Figur freuen: Denn auch Wolfgang Bahro (64) ist in seiner Kultrolle als Jo Gerner mit dabei. Von dem neuen Projekt ist Wolfgang mehr als überzeugt, wie er bei der Serienpremiere am Montag gegenüber RTL betonte. "Ich hoffe, wenn die 26 Folgen gelaufen sind, dass es dann auch noch weitere 26 gibt", blickte er zuversichtlich in die Zukunft.

Fans dürfen sich auf einen neuen Jo im Uferpark freuen. "Ich finde es schön, dass es jetzt auch Unterschiede gibt in der Entwicklung von Jo Gerner", teasert Wolfgang an, verrät dann aber doch nicht mehr. Nicht nur der 64-Jährige, sondern auch weitere erfahrene GZSZ-Schauspieler freuen sich über den Ableger der Sendung. Gisa Zach (50), die in der originalen Daily Soap die Rolle der Yvonne Bode spielt, verließ die Kinopremiere ganz euphorisiert. "Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie es weitergeht", erklärte sie dem Sender freudestrahlend.

In der Sendung "Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten" verkörpern sechs Nachwuchstalente die Hauptrollen. Mit dabei sind die gebürtige Iranerin Tanaz Molaei, die bereits in Filmen wie "Vogel, flieg" mitgespielt hat, oder der 18-jährige Victor Bass, der als Skateboard-Ausnahmetalent gilt. Auch Maja Merkord ist eine leidenschaftliche Skateboarderin, die mit der Daily Soap ihr Schauspieldebüt feiert. Der 18-jährige Salimou Thiam steht für den GZSZ-Ableger ebenfalls erstmals vor der Kamera. Hans Jesse Beyerling, der bereits beim "Polizeiruf 110" mitwirkte und Konrad Neidhardt, der beim Tatort erste Erfahrungen sammeln konnte, vervollständigen den jugendlichen Cast.

SUPER RTL/UFA Serial Drama/Sascha Hoecker Schauspieler Wolfgang Bahro und der "Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten"-Cast

SUPER RTL/UFA Serial Drama/Sascha Hoecker Der Cast von "Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten"

