Mit 50: GZSZ-Star Gisa Zach zieht sich für den Playboy aus

Gisa Zach (50) lässt die Hüllen fallen! Im Playboy zeigt sich die GZSZ-Bekanntheit von ihrer sexy Seite. Mit 50 Jahren möchte sie mit Klischees aufräumen, wie sie im Interview mit dem Erotikmagazin erzählt: "Die Bilder sind mein Ausdruck von: 'Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst.' Sie sollen ein Anstoß für Frauen sein, sich von Mustern zu befreien, die ihnen scheinbar vorschreiben, was sich schickt und was nicht, was schön ist und was nicht." Mit der Anfrage habe sie zunächst gehadert...



