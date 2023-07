So bekommt Gisa Zach GZSZ und andere Jobs unter einen Hut

Gisa Zach (49) ist multitaskingfähig! Den meisten ist die Schauspielerin wohl durch ihre Rolle in der beliebten Serie GZSZ bekannt. Dort verkörpert sie seit 2018 die Yvonne Bode. Jedoch ist sie zusätzlich zu ihrer Arbeit in der Serie noch in andere Projekte involviert. So bekommen ihre Fans sie immer wieder auch in anderen TV-Produktionen zu sehen. Promiflash verrät sie, wie schwer es für sie ist, mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen.

"Es ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, mehrere Rollen zu verkörpern. Dafür bin ich ja Schauspielerin geworden", sagt die 49-Jährige im Interview mit Promiflash. Wie sie weiter berichtet, sei es in der Schauspielwelt tatsächlich eher untypisch "über so lange Zeit ein und dieselbe Rolle" zu spielen. Sie genießt es demnach enorm, regelmäßig auch in andere Charaktere schlüpfen zu dürfen. "Für mich ist es eine große Bereicherung [...]. Es füllt mich mit neuer Fantasie und Sichtweisen auf", sagt die GZSZ-Darstellerin zuletzt.

Während im echten Leben der Schauspielerin offenbar alles in Ordnung zu sein scheint, macht ihre Serienfigur Yvonne aktuell eine harte Zeit durch. Doch unterscheiden sich die beiden Frauen nicht nur in dieser Hinsicht. "Unser Kleidungsstil unterscheidet sich deutlich. Und ich habe nicht reich geheiratet", scherzt Gisa.

RTL Yvonne (Gisa Zach) in einer Szene bei GZSZ

Getty Images Gisa Zach, Schauspielerin

RTL Gisa Zach und Lars Pape bei GZSZ

