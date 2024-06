Schon mehrere Anfragen: Darum ist Gisa Zach jetzt im Playboy

Gisa Zach (50) lässt für das aktuelle Cover des Playboys die Hüllen fallen! Wie die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash bei der Bertelsmann Party preisgibt, hätte sie schon zuvor die Chance gehabt, für das beliebte Erotikmagazin zu posieren. "Ich habe schon ein paar Mal eine Anfrage bekommen, tatsächlich auch schon, als ich sehr viel jünger war und habe das eigentlich immer kategorisch abgelehnt", erklärt die TV-Bekanntheit. Dass sie sich nun umentschieden hat, habe auch einen Grund: Sie sei mit der Auffassung groß geworden, dass "seriöse Schauspielerinnen" Derartiges nicht machen dürfen, doch habe gemerkt, dass diese Einstellung nicht mehr zu ihr passe: "Ich bin jetzt 50. Ich werde das jetzt machen, und zwar, weil ich Bock drauf habe. Egal, was alle anderen denken."

Zudem wolle die zweifache Mutter zeigen, dass Frauen jeden Alters "zu ihrem Körper stehen" und "alles machen" dürfen – "egal, wie alt sie sind und wie schlank, wie groß, wie dick, wie dünn sie sind". In diesen Entscheidungsprozess war aber auch ihr Mann involviert. Er habe ihr geraten, es lieber auszuprobieren, als es im Nachhinein zu bereuen, es nicht gemacht zu haben. Gisas Töchter seien auch der Meinung, wie sie RTL erzählte: "Ich glaube, wenn man dahintersteht und das gut findet, was man tut, dann finden die Menschen, die einen lieben, das auch. So war das auch mit meinen Töchtern, die haben gesagt: 'Finden wir irgendwie cool.'"

Gisa ist vor allem bekannt für ihre Rolle in Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bereits seit 2019 spielt sie in der Daily die Rolle der Yvonne Bode, war aber auch in vielen anderen Produktionen dabei. Von ihren Erfahrungen als Schauspielerin habe sie auch beim Nackedei-Shooting profitiert. "Allein, weil ich keine Angst vor der Kamera habe. Ich bin einfach in die Rolle eines Playboy-Models geschlüpft und war dabei trotzdem ich selbst", machte Gisa Zach im Interview in der aktuellen Playboy-Juli-Ausgabe deutlich.

Getty Images Gisa Zach, Schauspielerin

Instagram / gisa_zach Gisa Zach mit ihren beiden Töchtern

