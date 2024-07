Riesenehre: Ed Sheeran singt für die englische Mannschaft!

Dieser Auftritt ist für Ed Sheeran (33) etwas ganz Besonderes. Der Sänger ist ein bekennender Fußballfan und war bei der aktuellen Europameisterschaft schon bei mehreren Spielen. Nun darf der "Shape Of You"-Interpret im Trainingscamp der englischen Mannschaft auftreten. Ein Video auf X zeigt, wie der Rotschopf mit seiner Gitarre vor den Sportlern steht. Jude Bellingham, Harry Kane (30) und Co. schauen ihm gebannt zu und filmen das private Konzert mit ihren Handys. In dem Clip gibt er einen seiner ersten Hits, "The A Team", zum Besten.

Bei den Fans sind die Meinungen zu Eds Ständchen geteilt. Ein User kommentiert den Post: "Wow! Sie haben so ein Glück." Doch andere machen sich einen Spaß daraus, sich über die Performance lustig zu machen. "Ich hätte nie gedacht, dass mir das englische Fußballteam einmal leidtun würde", witzelt ein Fan. Manche sehen die Performance sogar als eine Bestrafung von Trainer Gareth Southgate (53) für ihr zähes Spiel. In einem Kommentar heißt es: "Ihre Leistung war nicht auf der Höhe, aber das haben sie nun auch nicht verdient..."

Ob England in dem Turnier wie eine A-Mannschaft agieren kann, werden sie am Samstag wieder beweisen müssen. Da findet das Viertelfinale gegen die Schweiz statt. Neben Ed werden sich die Three Lions auch über weitere prominente Unterstützung freuen können. Prinz William (42) ist ein Fußballfanatiker und freute sich schon nach dem gewonnenen Achtelfinale gegen die Slowakei riesig. "Emotionale Achterbahnfahrt! Auf geht's England! Viertelfinale, wir kommen!", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst.

Getty Images Gareth Southgate und Jude Bellingham im Dezember 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Wembley Stadion, Juni 2021

