Nach Tumor: Kris Jenner lässt sich Gebärmutter entfernen

Kris Jenner (68) geht auf Nummer sicher. Vor kurzem ließ sich die Unternehmerin ihre Eierstöcke entfernen, da ein Tumor an einem der Organe entdeckt wurde. Nun entschied sie sich für eine erneute Operation. "Ich werde mich einer Hysterektomie unterziehen", verrät die Familienmutter in einer neuen Folge von The Kardashians. Für die Entfernung ihrer Gebärmutter habe sie sich entschieden, um "nichts die Chance zu geben, irgendwo zu wachsen". Kris zufolge habe ihr Arzt ihr zu den Eingriffen geraten, da es "das Beste" für ihre Gesundheit sei.

Obwohl die Reality-TV-Bekanntheit "einverstanden" mit der Behandlung sei, geht der ganze Prozess nicht spurlos an ihr vorbei. "Ich werde etwas entfernen, das mir die sechs besten Dinge meines Lebens geschenkt hat", erklärt Kris und spielt damit auf ihre sechs Kinder an. Das Ende dieses Kapitels nimmt sie sichtlich mit: "Ich bin sehr emotional, denn wenn man jung ist, spricht man über den Wunsch nach einer Familie. Wir haben buchstäblich 40, 50 Jahre lang nur darüber gesprochen. Jetzt sprechen wir also wieder darüber, und es ist die andere Seite des Prozesses."

Kris kann auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken: Im Alter von 22 Jahren heiratete sie den Juristen Robert (✝59) Kardashian Sr. Mit ihm bekam sie vier Kinder: Kourtney (45), Kim (43), Khloé (40) und Robert (37). Die Ehe war jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Das Paar ließ sich scheiden und 1991 ehelichte Kris den ehemaligen Olympiasieger Bruce Jenner (74). Mit ihm bekam sie die beiden Töchter Kendall (28) und Kylie (26). 2014 zerbrach auch diese Ehe, nachdem sich Bruce in Caitlyn Jenner (74) umbenannt und sich als transsexuell geoutet hatte. 2015 machte die US-Amerikanerin ihre neue Beziehung zu Corey Gamble (43) publik.

Getty Images Kris Jenner, TV-Bekanntheit

Getty Images Khloé, Kylie, Kris, Kourtney, Kim und Kendall, 2011

