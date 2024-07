Nach Unfall: Kim Virginia Hartung hat Schädel-Hirn-Trauma

Nachdem Kim Virginia Hartung (29) in Dubai in einen Autounfall verwickelt war, meldet sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story mit einem Gesundheitsupdate zurück. Sie sei nach ihrem Rückflug nach Deutschland bei einem Arzt gewesen und der habe etwas festgestellt: "Ich habe jetzt ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma." Fliegen hätte sie eigentlich nicht dürfen: "Man muss, nachdem man ein Schädel-Hirn-Trauma hat, komplette Ruhe haben."

Kim habe die Symptome erst gar nicht wahrgenommen: "Ich dachte die ganze Zeit, das ist, weil ich eine stressige Nummer hingelegt habe, beziehungsweise mein Pensum gerade sehr hoch ist." Nachdem sie aber die halbe Nacht nicht schlafen konnte, ihr schwindelig und übel gewesen sei, habe sie beschlossen, sich ärztlich durchchecken zu lassen.

Wenige Tage zuvor berichtete Kim auf ihrem Social-Media-Profil von dem Crash: "Ich bin so schockiert, wir haben gerade einfach einen Unfall gebaut. Wir sind einfach gegen das Auto geknallt, aber komplettes Brett!" Bei dem Aufprall stieß sich die Dschungelcamp-Kandidatin den Kopf. "Und jetzt kommt's: Warum? Weil er in sein Handy geschaut hat, der hat da rumgedaddelt", ärgerte sich die 29-Jährige.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

