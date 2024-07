Selten private Fotos: Thomas Gottschalk gönnt sich Bergtrip

Thomas Gottschalk (74) lässt seine Fans nur selten an seinem Privatleben teilhaben. Doch jetzt macht der Kultmoderator eine Ausnahme. Bei Instagram teilt er einen Zusammenschnitt seines Ausflugs in die Berge. Zusammen mit seiner Partnerin Karina ging es zum Wandern nach Bayern. Voll ausgerüstet mit Wanderstöcken und passendem Schuhwerk, zeigt sich der ehemalige Wetten, dass..?-Showmaster beim Erkunden der Landschaft im bayerischen Gebirge. Seine Community bittet er dann sogar um Reisetipps: "Wenn ihr Tipps habt, wo ich mit Karina und meinen Stöcken im Raum Gräfelfing ähnlich entspannt unterwegs sein kann wie in der Umgebung von Baden-Baden, dann schreibt es in die Kommentare. Danke!"

In Baden-Baden fand Thomas zusammen mit seiner Karina im Jahr 2019 eine neue Heimat. Die beiden ließen sich in dem Kurort im Schwarzwald nieder. Doch das sollte offenbar nicht ihr Plätzchen für die Ewigkeit sein. Im April dieses Jahres verkündete der 74-Jährige, dass er und seine Liebste weiterziehen werden – und zwar in die bayerische Hauptstadt. "Nachdem es in Baden-Baden im Supermarkt schon jeder gewusst hat: Es ist wahr, im nächsten Sommer ziehen wir nach München", schrieb der TV-Star zu einem Foto, auf dem er und Karina ihre Begeisterung mit einem strahlenden Lächeln deutlich machen. Wie weit die Umzugspläne sind, behalten die beiden aber erst einmal für sich.

Nach seinem Aus bei "Wetten, dass..?" scheint Thomas sich aktuell voll und ganz auf seine Karina zu konzentrieren. Erst im Juni machte er endlich Nägel mit Köpfen – und hielt um ihre Hand an. Das bestätigt er selbst gegenüber Bild: "Bevor ich es aus Versehen ausplaudere oder bevor sich die Falschen damit wichtigmachen, verkünde ich es selbst: Ja, ich habe mich verlobt!" Dazu gibt es auch direkt die ersten Bilder von dem besonderen Moment und dem funkelnden Verlobungsring. Genaue Details möchte das Paar noch nicht bekannt geben, doch die Hochzeit wird wohl erst im kommenden Jahr stattfinden.

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk

