Sophia Bush schenkt sich einen Krebstest zum 42. Geburtstag!

Sophia Bush (42) feierte vor Kurzem ihren 42. Geburtstag. Doch anstatt sich ein materielles Geschenk zu machen, dachte sich die Schauspielerin etwas anderes aus: Sie ließ sich gründlich untersuchen! "In diesem Jahr, kurz vor meinem Geburtstag, habe ich beschlossen, mir etwas Besonderes zu gönnen, nur für mich. Aber anstatt eine Reise oder ein besonderes Abenteuer in der Welt zu planen, beschloss ich, mir eine Reise nach innen zu schenken", schreibt sie in einem aktuellen Beitrag auf Instagram. Sie fügt hinzu, ein Ärzteteam habe sie von "vollständigen Laborwerten, die wir in der Praxis gemacht haben, bis hin zu einer zusätzlichen Ampulle Blut [...] für einen Galleri-Test, mit dem 100 Krebsarten untersucht werden können" großartig unterstützt.

Sophia habe ihre eigene Gesundheit aktiv in die Hand nehmen wollen, nachdem sie aufgrund einer Viruserkrankung, die zunächst als "Angstzustände oder stressbedingte Einbildung" abgestempelt wurde, im Krankenhaus gelandet war. Zudem sei die Bedeutsamkeit, sich untersuchen zu lassen, durch Erfahrungen aus ihrem Umkreis noch verstärkt worden. "Als ich [...] dann sah, wie meine beste Freundin aus der Highschool ihre kleine Schwester mit 37 Jahren an Darmkrebs verlor und eine Arbeitskollegin mit 42 Jahren eine doppelte Mastektomie über sich ergehen lassen musste, wusste ich, dass ich alles über meinen eigenen Körper wissen wollte", führt der One Tree Hill-Star weiter aus. Sie sei dankbar, die Möglichkeit zu haben, ihre Optionen zu erkunden, und hoffe darauf, andere mit dem Austausch zu inspirieren. "Ich hoffe, dass wir alle noch lange gesund bleiben", schließt die 42-Jährige ab.

Ihre Gesundheit und ihr Körper sind Dinge, die Sophia sehr am Herzen liegen – und über die sie offen redet. So sprach sie in der Vergangenheit auch schon ehrlich über ihre Fruchtbarkeitsprobleme, mit denen sie sich während ihrer Ehe mit Grant Hughes (42) auseinandergesetzt hatte. "Kurz nach der Hochzeit sah ich mich mit den Umständen und dem Schmerz meiner Fruchtbarkeitsprobleme konfrontiert – das war eine Erfahrung, die mir sehr die Augen öffnete", offenbarte sie gegenüber Glamour und ergänzte: "Ich habe realisiert, dass der Partner, den ich für mich gewählt habe, nicht unbedingt dieselbe Emotionalität wie ich besaß."

Getty Images Sophia Bush im September 2023

Wise Owl/MEGA Grant Hughes und Sophia Bush in New York

