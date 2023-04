Die Profitänzerin Peta Murgatroyd verrät das Babygeschlecht!

Die Tanzprofis Peta Murgatroyd (36) und Maks Chmerkovskiy werden zum zweiten Mal Eltern. 2017 war ihr erster gemeinsamer Sohn Shai Aleksander Chmerkovskiy zur Welt gekommen. Nach ihrer ersten Geburt hatte die Dancing with the Stars-Profitänzerin drei Fehlgeburten erlitten. Diesen Januar verkündete die Mama stolz, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Jetzt verrät Peta in einem Video das Geschlecht ihres zweiten Kindes!

Am Donnerstag verriet das Profi-Tanzpaar das Geschlecht ihres zweiten Babys in einem Video auf Instagram. Während die beiden ganz in Schwarz gekleidet zusammen tanzten, kam Sohn Shai vor die Kamera und hielt ein Stück gefaltetes Papier in der Hand. Als er es öffnete, stand mit blauem Buntstift "Boy" (deutsch: "Junge") geschrieben. "Wir freuen uns so sehr, dass Shai einen kleinen Bruder bekommt und können es kaum erwarten, diesen kleinen Kerl kennenzulernen", schrieb die Schwangere unter das Reel.

Bei ihren Followern kommt die Enthüllung des Geschlechts super an. "Ich freue mich so sehr für euch!", "Herzlichen Glückwunsch! Jungs sind großartig, aber das wisst ihr ja bereits!" oder "Ich wusste es! Alles Gute an die Mama!", schrieben einige von ihnen begeistert unter den Beitrag.

Anzeige

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy mit ihrem Sohn Shai Aleksander

Anzeige

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de