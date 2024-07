Beziehung von Megan Fox und MGK wohl stärker als je zuvor!

Die Romanze von Megan Fox (38) und ihrem Machine Gun Kelly (34) ist eine ständige Achterbahnfahrt. Das On-off-Pärchen soll laut Insidern aber wieder auf dem richtigen Weg sein, wie OK! berichtet. "Sie haben wirklich Spaß aneinander und verstehen sich so gut wie seit [Monaten] nicht mehr. Der Abstand hat ihnen gutgetan", offenbart eine Quelle. Nach ihrer Auszeit, die sie sich genommen haben, sind sie wohl "wieder voll dabei".

In der vergangenen Zeit haben die beiden eine Reihe an öffentlichen Auftritten absolviert – sei es gemeinsam auf einem Konzert, auf einer Party oder auf einem Festival. Überall, wo man Megan mit ihrem Musiker sieht, wirken sie, als hätten sie ihre Auszeit anscheinend beendet. Wie das Magazin weiter berichtet, ist es allerdings unklar, ob sie sich wieder als verlobt betrachten. Anfang 2023 hatten sie bekannt gegeben, dass ihre geplante Hochzeit nicht stattfinden wird und ihre Verlobung aufgelöst ist.

Die Romanze der beiden begann 2020 – seitdem haben sie schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Doch zu ihrem offiziellen Beziehungsstatus ist nichts bekannt, denn die 37-Jährige möchte diesen privat halten. "Was ich in dieser Beziehung gelernt habe, ist, dass sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Also denke ich, dass ich im Moment keinen Kommentar zum Status der Beziehung an sich habe", erklärte sie in ihrem "Call Her Daddy"-Podcast.

Instagram / meganfox Megan Fox mit blauen Haaren

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles

